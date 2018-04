“Que ningú utilitzi el Barça per fer política”

També ha parlat Josep Maria Bartomeu en l’entrevista en el programa El Larguero de la Cadena Ser de qüestions polítiques. El president del Barça ha tornat a defensar la llibertat d’expressió. “Com a club sempre hem demanat diàleg a tots els partits polítics per solucionar aquesta situació i sempre he dit que defensem la llibertat d’expressió”, ha dit el mandatari, que ha parlat de la xiulada a l’himne de la final de copa del passat dissabte. “No em sembla bé que es xiuli cap himne, ho vall dir de manera clara. Però s’ha de saber que quan es xiula l’himne, es xiula una situació que no agrada a Catalunya. No es xiula a una persona. El Barça és un club de futbol i el que s’ha de valorar és que dissabte hi havia estelades i banderes espanyoles entre l’afició blaugrana i no va passar res”.

Bartomeu també ha parlat de les declaracions del president de LaLiga, Javier Tebas, que demanava sancions per a la xiulada a l’himne: “Tebas és un gran gestor de la lliga però quan parla a vegades fa manifestacions que no ajuden a la bona convivència. Tothom va parlar del 155, de les banderes, dels himnes. Era una final de copa, que deixin parlar als clubs de futbol. Que no utilitzin el Barça per fer política i abans de la final el va utilitzar molta gent, també Tebas”.