“No em perdonaria viure situacions incòmodes en aquest club”

Andrés Iniesta ha anunciat aquest migdia el que era un secret a veus, que deixarà el Barça a final de temporada després de 22 anys en el club. Ho ha fet al costat del president del club, Josep Maria Bartomeu, altres membres de la directiva i executius del Barça i també rebent el suport de la majoria de la plantilla, companys i el cos tècnic. En la primera fila de la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper també hi era tota la família del jugador de Fuentealbilla. Aquestes són les frases més destacades de la seva roda de premsa.

“Aquesta és l’última temporada aquí. És una decisió molt meditada, molt pensada a nivell intern, amb mi, amb la meva família. Després de 22 anys aquí sé el que significa ser jugador del millor equip del món, sé el que significa l’exigència de jugar aquí, sé el que significa la responsabilitat de ser capità. Sent honest, entenc que la meva etapa acaba aquest any. Aquest club es mereix el millor de mi i entenc que en el futur més proper no li podria donar el millor, tant a nivell físic com mental. Si hagués imaginat com acabaria la meva carrera aquí hauria estat així, sent titular, sent útil, guanyant títols i amb les sensacions positives que he tingut aquest any”.

“És un dia molt difícil perquè dir adéu a la que ha estat casa meva és molt complicat, però no em perdonaria viure situacions incòmodes en el club que m’ha donat tot”.

“Li vull agrair al club i a la Masia tot, perquè el que sóc com a jugador i persona ha estat gràcies a ells. També als meus companys i a tota la gent que estem en el dia a dia. Són els que em fan ser millor cada dia. A tots als aficionats que m’han mostrat la seva estima, que m’han acompanyat sempre, quan ha anat bé i malament. Als meus pares, a la meva germana. Fa 22 anys vam venir en un cotxe i 22 anys després estic aquí amb la persona més meravellosa que m’he trobat a la meva vida, que és la meva dona que ens hem regalat tres tresors”.

“El club i jo ens ho hem donat tot l’un a l’altre. Estic molt content d’haver passat tota la meva vida en aquest club. Estic orgullós i en pau amb mi mateix. El meu objectiu era triomfar en aquest club i ho he aconseguit. Li he donat tot a nivell futbolístic i de representació”.

“És difícil quedar-me amb un moment, però sempre em quedo amb el moment en què vaig debutar en el primer equip a Brujas. Aquell dia es va convertir en realitat un somni”.

“El procés de decisió és llarg. Hi ha dies que tens dubtes. Porto aquí tota la meva vida i dir adéu a tot això no és fàcil. Quan vaig renovar, el club em va donar la confiança de poder decidir, perquè sap que sóc honest i entenc ara que és moment d’acabar perquè no estic ja per donar el millor”.

“On aniré? Hi ha coses encara per tancar. No competiré mai contra el meu club. Tots els escenaris que siguin fora d’Europa es poden donar. A final de temporada, ho sabrem”.

“Estar present en la Pilota d’Or ja és molt, sobretot el dia que vam estar Leo, Xavi i jo. No és per a mi el més gran guanyar la Pilota d’Or. Clar que t’agrada, però em quedo amb l’estima de la gent”.

“M’he exprimit al màxim per aquest club i crec que ha arribat el moment. Estic a punt de fer 34 anys i és llei de vida”.

“Són molts anys, moltes vivències, molts títols, molts moments. Ha marxat molta gent i el club seguirà. El Barça continuarà guanyant i jugant bé. Estic content per marxar així”.

“Es queden jugadors que porten molts anys, com Busquets, Messi, Piqué, Rakitic, Alba, Sergi que estan capacitats per continuar amb aquest llegat i no tinc cap dubte que continuaran guanyant i jo estaré content des d’allà on sigui”.

“El club ha de ser conscient que el seu planter és un valor molt important i que ha de cuidar. Em consta que ho sap i ho fa”.

“Ara hem d’acabar aquesta temporada, donar l’últim pas per guanyar el doblet i ja pensarem en el futur. Espero tornar i poder ensenyar tot el que he aprés”.

“Viuré els últims partits amb aquesta samarreta amb emotivitat i intentant gaudir-los al màxim i mirant de guanyar la lliga com més aviat, millor”.

“Em porto un gran record de tots els entrenadors que he tingut. Cadascú en la seva etapa. Tots m’han ensenyat a ser millor jugador i millor persona”.

“Ha estat un honor i un privilegi compartir equip amb Messi, el dia a dia, tants moments màgics perquè no hi ha un altre com ell i veig molt difícil que hi hagi un altre com ell. És fonamental per guanyar els títols”.

“M’agradaria ser recordat com un gran futbolista i una gran persona. El futbol passa i el que ens queda a tots són les persones. El tracte que has tingut amb la gent. He intentat ser un gran jugador, un gran esportista i una gran persona. He intentat representar aquest club de la millor manera possible i espero haver-ho aconseguit”.