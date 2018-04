“L’Andrés és insubstituïble”

En el context de marxar del Barça, també li pot suposar una experiència nova que l’enriquirà com a persona

En l’extensa trajectòria

d’Albert Benaiges en el món del futbol destaca el fet d’haver estat determinant a l’hora d’apostar perquè Andrés Iniesta s’incorporés a la Masia quan el manxec només tenia 12 anys. Va viure en primera persona l’evolució del migcampista fins que es va erigir en un crac a escala mundial. Benaiges analitza per a L’Esportiu el llegat d’Iniesta en el Barça.

Com definiria la trajectòria d’Andrés Iniesta en el Barça?

És un jugador que qualificaria d’històric. Va començar en el Barça en la pubertat i acaba la seva carrera després de molts anys en el club guanyant-ho tot i vorejant l’excel·lència. Mereixia una Pilota d’Or, però s’ha trobat amb un Messi i un Cristiano Ronaldo que han acaparat els guardons individuals. Però l’Andrés és com si tingués una Pilota d’Or, com es va demostrar l’altre dia amb la reacció del públic [en la final de copa]. Té un mundial, Champions, lligues, copes... I ni una expulsió! És una carrera excepcional en tots els sentits. És un jugador únic dins el futbol mundial.

Creu que s’ha estat injust pel que fa a rebre aquests guardons individuals?

El que passa és que en el futbol el més important és el gol, i en aquest context hi ha dos depredadors que ho han guanyat tot. Recordo el dia que vam ser a Zuric [en la gala de la Pilota d’Or del 2010] amb tres jugadors del planter com a finalistes: Xavi, Messi i l’Andrés. Els catalans volien que guanyés en Xavi, personalment volia que l’escollit fos l’Andrés, però quan ens miraven reconeixíem que el millor era Messi. I la van donar a Messi. En un altre moment possiblement li hauria tocat a ell.

Com veia l’Andrés que va arribar al Barça amb 12 anys i el jugador que és ara amb 33?

Com a futbolista, és un jugador que de nen feia el mateix que ara. Però aquests jugadors que cada vegada topen amb equips o rivals superiors tenen la capacitat d’adaptar-se a cada nivell i ritme de competició. Això defineix els grans triomfadors. Hi ha molts jugadors que de petits són molts bons, però quan canvien de categoria no tenen aquesta capacitat d’adaptar-se. L’Andrés, com també en Messi, cada vegada que pujava de categoria era el millor. El que sí que ha canviat és que ara té menys cabell [riu]. En el camp personal, és molt bona persona i educat. L’Andrés el que ha fet és créixer fent el mateix en cada categoria, i això és una grandesa només a l’abast dels millors.

Iniesta és el perfecte reflex de l’estil i els valors que han d’imperar a la Masia?

Seria el nen perfecte per aquells pares a qui agrada el futbol. La Masia sempre voldria tenir jugadors d’aquest tipus, també com a persona. És un jugador molt especial i un gran professional. A més, té una carrera acadèmica, és una persona culta, i en el context de marxar del Barça també li pot suposar una experiència nova que l’enriquirà com a persona.

Amb 33 anys la sensació és que encara li queda molt de futbol a les botes per mostrar.

Sí, al màxim. Penso que sobradament podia quedar-se més temps en el Barça, però tindrà una experiència nova, en una altra lliga. Crec que li anirà bé.

Al Barça li pot costar digerir la marxa d’un jugador tan emblemàtic com l’Andrés?

És un jugador insubstituïble, com en Messi o en Xavi. En trobaràs un altre que serà molt bo, però d’Iniesta només n’hi ha un.

Valdés, Puyol, Xavi... Queda Messi, però s’està posant el punt final a una generació única...

És el mateix que ha passat en generacions anteriors amb grans jugadors. Els anys passen per a tothom, és llei de vida, però ens queda tot el que ha aportat.

Iniesta, en un altre club que no hagués estat el Barça, hauria triomfat tant?

D’aquest aspecte caldria parlar-ne amb profunditat. Al principi des d’algun sector es deia si era massa petit, que no tenia prou força... Però hi va haver una sèrie de gent com en José Antonio Pozanco, en Martínez Vilaseca o jo mateix que vam apostar al 100% per l’Andrés. Si hagués anat a un altre equip més físic potser no hauria estat el jugadors que és ara. Jo penso que ha estat una simbiosi en la qual l’Andrés ha anat a caure en un ambient i un club ideal per a ell. A l’Andrés li feia falta el Barça i al Barça li feia falta l’Andrés. I es van trobar.

Com creu que viurà una nova experiència lluny del Camp Nou?

Farà com en Xavi. Ho viurà sense la pressió futbolística que suposa jugar en el Barça. Podrà disfrutar i coneixerà una nova cultura, una nova vida, per seguir creixent.