Entra. La sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper, a vessar i en silenci. Només se senten el repic dels flaixos de les càmeres dels fotoperiodistes. Hi és gairebé tothom. Desenes de periodistes, els seus companys, el cos tècnic, representants del club i, evidentment, la seva família, a primera fila. Tothom sap què dirà, i Andrés Iniesta n’és conscient, però verbalitzar que deixa el Barça no és fàcil. Amb la veu entretallada i un mocador a la mà, intenta explicar per què abandona el 8 blaugrana. “Aquesta és l’última temporada aquí. És una decisió molt meditada, molt pensada a nivell intern, amb mi, amb la meva família. Després de 22 anys aquí sé el que significa ser jugador del millor equip del món, sé el que significa l’exigència de jugar aquí, sé el que significa la responsabilitat de ser capità. Vull ser honest amb el club i amb mi. Entenc que la meva etapa acaba aquest any. Aquest club es mereix el millor de mi i entenc que en el futur més proper no li podria donar el millor, tant en l’aspecte físic com en el mental. Si hagués imaginat com acabaria la meva carrera aquí, hauria estat així, sent titular, sent útil, guanyant títols i amb les sensacions positives que he tingut aquest any.”

En un discurs pensat des de feina dies, va qualificar de “molt difícil” la jornada d’ahir, però va assegurar: “No em perdonaria viure situacions incòmodes en el club que m’ho ha donat tot.” El capità va donar les gràcies a tots els que l’han ajudat a estar 22 anys en el Barça, i 16 en el primer equip: “Vull agrair al club i a la Masia tot, perquè el que soc com a jugador i persona ha estat gràcies a ells. També als meus companys i a tota la gent que estem en el dia a dia. Són els que em fan ser millor cada dia.” I també a l’afició, “que m’ha mostrat la seva estima, que m’ha acompanyat sempre, quan ha anat bé i malament”, a més de tota la seva família, pilar de la seva vida: “Vull donar les gràcies també als meus pares, a la meva germana. Fa 22 anys vam venir en un cotxe, i 22 anys després estic aquí amb la persona més meravellosa que m’he trobat en la meva vida, que és la meva dona, amb qui ens hem regalat tres tresors.”

De tots els moments que ha viscut com a blaugrana, el capità té clar quin va marcar la seva carrera: “És difícil quedar-te amb un moment, perquè he tingut la sort de viure moments màgics, però em quedo amb el meu debut contra el Bruges. El que fins aquell dia era un somni va passar a ser una realitat. És el dia més significatiu.” El migcampista manxec assegura que el club i ell “ens ho hem donant tot mútuament”, i va assegurar: “El meu únic objectiu era triomfar en aquest club, i ho he aconseguit.” “He donant tot el que he tingut, en l’aspecte esportiu i també en l’humà, intentant representar tot el que significa aquest meravellós club.” “M’he espremut al màxim per aquest club, i crec que ha arribat el moment. Estic a punt de fer 34 anys, i és llei de vida”, va concloure Iniesta sobre el perquè de la seva decisió, que va admetre que ha estat complicat prendre-la: “El procés de decisió és llarg. Hi ha dies que tens dubtes. Tota la meva vida l’he passada aquí, i dir adeu a tot això no és fàcil. Quan vaig renovar, el club em va donar la confiança de poder decidir, perquè sap que soc honest, i ara considero que és moment d’acabar perquè ja no puc donar el millor.” Iniesta marxa, però no descarta tornar per seguir “gaudint i inculcant” tot el que ha après aquí, i malgrat no voler desvelar que jugarà a la Xina, va deixar clar que serà fora d’Europa: “Hi ha coses per tancar, però sempre he dit que no competiré mai contra el meu club. Tots els escenaris que siguin fora d’Europa es poden donar. A final de temporada ho sabrem.”

A Iniesta encara li queda guanyar el seu 32è títol i cinc partits defensant el 8 blaugrana, tres dels quals al Camp Nou, on l’afició se’n podrà acomiadar amb tots els honors. “No he volgut mai que em rebessin d’una manera especial, però sí que agraeixo l’estima que m’ha mostrat sempre, amb un respecte increïble que sempre duré al cor. Viuré els partits com el que són, els últims. Seran molt emotius i intentaré gaudir-los al màxim”, va dir el de Fuentealbilla.

En el si de l’afició del Barça, i del club, es tem que l’absència d’Iniesta deixarà un buit en el club, cosa que el protagonista de la setmana no veu tan clar. “És bonic sentir aquestes paraules, però han marxat molts jugadors abans, i ara marxa Iniesta, però el Barça seguirà jugant bé i guanyant. El futbol segueix, i l’important és haver pogut triar el moment de ser aquí”, i va afegir: “Em sento afortunat i orgullós d’haver estat tota la vida aquí, i no trobaré cap altre lloc on ser més feliç.” “Han marxat jugadors de la casa, i no és fàcil ni per al club ni per a nosaltres, però es queden jugadors que fa molts anys que hi són, com Busquets, Messi, Piqué, Rakitic, Alba, Sergi, que tenen la capacitat de continuar amb aquest llegat, i no tinc cap dubte que continuaran guanyant, i jo estaré content des d’allà on sigui”, va dir sobre el futur Barça sens ell, exemple per als més joves, fruit del planter blaugrana, d’on ara se’n van moltes promeses. “Jo vaig venir amb 12 anys i tenia entre cella i cella triomfar aquí. Va costar una mica al principi, però no m’importava perquè aquest era el meu desig. El club ha de ser conscient que el seu planter és un valor molt important i que l’ha de cuidar. Em consta que ho sap i ho fa. Jo tenia el somni de jugar aquí i ho vaig aconseguir”, va insistir el capità.