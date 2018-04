L’Espai Barça fa un pas més cap endavant

L’Espai Barça comença a fer els seus primers passos en ferm. Ahir, en la sessió plenària de l’Ajuntament de Barcelona, es va aprovar la modificació del pla general metropolità (PGM), un pas necessari perquè el nou recinte blaugrana sigui una realitat. La proposta va ser votada per tots els partits polítics de la sessió amb l’excepció de la CUP, que s’hi va oposar. “Era un pas esperat perquè les forces polítiques ja ens havien garantit l’acord, però hi ha hagut un punt d’emoció perquè hi ha hagut intervencions molt favorables al projecte. Favorables per al Barça però també per a la ciutat”, va considerar Jordi Moix, directiu i comissionat de l’Espai Barça, que va assistir a l’acte per presenciar un dels moviments clau perquè el propòsit del club acabi sent una realitat.

Aquest és un primer pas en un seguici de barreres que ha d’anar superant el projecte fins que comencin les obres. “Tenim previst començar-les d’aquí a 12, 13 o 14 mesos. Tenim encara molta feina, però l’acord d’avui era essencial”, va dir Jordi Moix ahir al migdia a l’ajuntament barceloní. Moix es mostrava cofoi pel resultat d’una de les primeres decisions que faran començar a moure l’Espai Barça. Ara el projecte passa a la subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, que forma part de la Generalitat de Catalunya, i quan es doni l’aprovació el club ja començarà a posar a licitació les obres amb les constructores. “Són passos molt feixucs i tècnics, que tenen a veure amb permisos i licitacions”, va avisar Jordi Moix ahir. Sigui com sigui, l’Espai Barça va fer ahir un pas important cap endavant.