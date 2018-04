“A Iniesta li hauria de fer el passadís tot l’estadi”

Dos temes han centrat la roda de premsa d’Ernesto Valverde prèvia al partit de demà contra el Deportivo, en el que el Barça guanyarà la lliga si suma un punt. Ha estat molt present el títol, però també ha estat protagonista el nom d’Andrés Iniesta, que ahir va anunciar que deixarà el club a final de temporada i després de 22 anys a la casa. Aquestes han estat les respostes més destacades de l’entrenador del Barça.

EL TÍTOL

“Tenim la màxima il·lusió per guanyar la lliga ja demà, Tots vam començar a zero allà pel mes d’agost i amb aquest objectiu i ara estem a un pas d’aconseguir-ho. Són mols dies de feina, el treball de tota la temporada. Pot semblar que ha estat fàcil arribar fins aquí, però ha estat molt difícil”.

CONVÈNCER INIESTA

“Hem parlat, però són coses internes i no desvetllaré res. Iniesta és insubstituïble. Jugarem amb un altre jugador, però ningú serà com ell. Haurem de buscar diferents maneres, però amb un estil que està marcat. El que et dona ell no t’ho donara ningú, però hi ha un joc d’equilibris que haurem de trobar”.

VALORAR LA LLIGA

“Fa falta que passi el temps per valorar més els títols. Les últimes lligues no s’han guanyat amb aquest marge. No ho pensàvem al principi, però no dono res per acabat”.

PASSADÍS DEL DEPOR

“Es parla molt dels passadissos, ja es va parlar quan jugàvem nosaltres al Bernabéu. És un homenatge dels propis jugadors de l’equip rival, però s’ha desvirtuat una mica quan es parla entre Real Madrid i Barça i equips de màxima rivalitat. Sembla que es busqui més que el contrari estigui humiliat”.

EL PARTIT CONTRA EL DEPOR

“Hem d’estar concentrats perquè això és el que ens ha fet arribar fins aquí sense perdre ni un partit Anirem amb tot per rematar el títol”.

LA TEMPORADA PERSONAL

“Quan vens aquí et poses a prova. Cada dia tens un examen. Ha estat una experiència extraordinària i espero que ho continuï sent. Aquí vius moments bons, pitjors, situacions extraesportives difícils, com la situació que ha viscut Catalunya aquest any… Estic content de com ha anat”.

EL PLANTER

“Que el planter tingui oportunitats és una qüestió natural del Barça. Que hagin guanyat la Champions juvenil és un símptoma que hi ha bons jugadors, però fa falta temps, com el van tenir Iniesta o Sergi Roberto”.

PASSADÍS A INIESTA

“No ens posem d’acord amb el passadís com per posar-nos d’acord amb això, Ell es mereix que li faci el passadís tot l’estadi”.

CONTINUÏTAT

“Sempre es parla de l’entrenador, però són especulacions i no tinc res a dir. Tinc contracte l’any que ve i estic content aquí. Si el president diu que no hi havia res, no tinc res més a dir”.

DESCANS ALS TITULARS

“No vull pensar massa en si faré molts canvis després de guanyar la lliga per donar descans abans del Mundial. Parlarem perquè hi ha qui porta molt pes, molts partits i ja veurem”.

MINUTS D’INIESTA

“Si Iniesta ha jugat tant no era per mirar que es quedés, era perquè és el jugador que ens feia falta. El poso perquè que jugui ell és el millor per al Barça”.

APRENDRE D’INIESTA

“Els entrenadors aprenem dels jugadors perquè ho condicionen tot. D’Iniesta aprens cada dia, només veient com s’està col·locant i les decisions que pren abans que li arribi la pilota. Ho fa amb una facilitat que a vegades et fa pensar que tothom ho pot fer i no és així”.