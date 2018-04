Avui toca guanyar una lliga

A finals de febrer, després que el Barça s’imposés al Girona per un contundent 6-1, es va preguntar a Valverde si l’equip tenia pressa per guanyar la lliga. “I qui no en té? És clar que tenim pressa”, va respondre el tècnic blaugrana.

Dos mesos després d’aquell partit, el dia ha arribat. I és que avui es pot segellar la 25a lliga en l’historial del club, així com el 8è doblet. Les expectatives són elevades, ja que si els blaugrana sumen un punt contra el Deportivo aquest vespre a l’estadi de Riazor (a partir de les 20.45 h) ja seran campions de manera matemàtica. Ho farien amb quatre partits encara pendents; un marge que evidencia la superioritat mostrada al llarg del campionat respecte als seus rivals.

La combinació perquè els blaugrana poguessin ser campions abans de saltar sobre la gespa de Riazor es va esvair després que el Madrid guanyés ahir –no sense patiment– el Getafe al Bernabéu (2-1). D’aquesta manera, tota l’atenció es concentra en els blaugrana a l’hora de poder celebrar la lliga de la manera més emotiva: sobre el terreny de joc una vegada assolit el resultat desitjat.

L’escenari favorable fa que l’expedició blaugrana que aquest matí viatjarà cap a la Corunya inclogui els 22 jugadors de la plantilla. Fins i tot Sergi Roberto, absència segura avui per sanció, hi està present. Per tant, Valverde n’haurà de descartar tres a l’hora de fer la llista definitiva per al duel de Riazor.

L’esperada celebració del títol de lliga arribaria tot just vuit dies després d’aixecar la copa i com a homenatge per la consecució del trofeu el conjunt gallec farà el passadís als jugadors blaugrana quan surtin al terreny de joc. “Des del meu punt de vista donar-los l’enhorabona per aconseguir la copa és el més normal”, va comentar el davanter local Adrián quan se li va preguntar per aquesta qüestió. També és més que previsible que el públic de Riazor dediqui una ovació especial a Andrés Iniesta, que divendres va anunciar públicament que, amb 33 anys, tancarà la seva llorejada carrera al Barça i, per tant, viu els seus últims partits a la lliga espanyola.

Els al·licients que presenta per als blaugrana el duel a Riazor contrasten amb l’angoixa del Dépor. De fet, la situació del conjunt dirigit per Clarence Seedorf a la classificació és crítica, tant que avui només li serveix guanyar per ajornar un descens a segona divisió que sembla escrit, i encara més després que el Llevant guanyés divendres i ampliés a 12 punts la distància de la salvació. En aquest sentit, només li queda creure en la proesa i rememorar la victòria assolida en l’última visita blaugrana a Riazor (2-1), coincidint amb la 27a jornada del curs passat (12 de març del 2017). Va ser el partit posterior a la històrica remuntada contra el PSG, amb la distracció que allò va provocar. Les circumstàncies d’avui, però, són ben diferents.

La transcendència del partit, així com el fet de no haver tingut cap compromís entre setmana, fa pronosticar que Valverde farà sortir aquest vespre l’onze de gala. La referència seria el de la final de copa però amb un parell de canvis. El primer serà el retorn de Marc-André Ter Stegen a la porteria, i el segon se situa al lateral dret. I és que la baixa de Sergi Roberto (sancionat per la targeta vermella que va veure contra el Celta en l’anterior jornada) cedeix la plaça a Nélson Semedo. Pel que fa a Coutinho, el seu rendiment fa que surti davant de Dembélé a l’hora de ser l’escollit per ocupar la banda dreta de l’atac blaugrana, que completaran Luis Suárez i Leo Messi. El crac argentí buscarà ampliar el seu compte golejador en el campionat per pressionar Mohamed Salah en la cursa per aconseguir la Bota d’Or, que guardona el millor realitzador de les grans lligues europees. Ahir el davanter egipci, que acredita 32 gols, no va marcar en el partit que el Liverpool va disputar contra l’Stoke City i, per tant, Messi té una bona ocasió per retallar-li distàncies.

Pel que fa al Dépor, Seedorf arrossega les baixes del defensa Sidnei i Eneko Boveda, que no trastoquen gaire l’esquema que ha estat emprant durant els darrers partits. Sí que podrà comptar amb Adrián López –màxim golejador de l’equip amb 9 dianes–, que finalment va entrar en la convocatòria a pesar que els darrers dies ha arrossegat molèsties al peu dret. També va retornar a la llista Muntari una vegada recuperat d’una lesió muscular.

El Dépor acumula quatre jornades sense perdre (dues victòries i dos empats), fet que suposa la seva millor ratxa de la temporada. Sorprendre el Barça, però, s’intueix com una fita massa elevada a pesar que durant la setmana s’han succeït els discursos de la plantilla encoratjant a no llançar la tovallola. Tot i això, la situació a la classificació fa que tingui un peu i mig a segona divisió.