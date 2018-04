Seedorf i la patata calenta

A la Corunya ningú creu en la salvació del seu equip. Ni aficionats, ni jugadors. Només Clarence Seedorf s’entesta a recordar, roda de premsa rere roda de premsa, que l’equip és de primera fins que els números diguin el contrari. Era la seva manera de ser, cabuda i sempre persistent, que el va dur a ser un dels grans migcampistes dels noranta. Ja ho era com a jugador, ara toca ser-ho com a entrenador. De moment, sense gaire experiència, perquè les seves etapes a la banqueta es poden comptar amb els dits, i els títols, per la seva absència. Seedorf ha passat de ser un jugador que aspirava a tot i ho guanyava tot a ser un entrenador en situacions de “patata calenta”, va dir en la presentació oficial amb el Deportivo. “Sempre he estat acostumat a guanyar i a lluitar per estar en la pugna per lligues i altres grans títols”, hi va afegir. D’alçar la Champions League en 5 ocasions amb el Milan i el Real Madrid a debatre’s amb el descens a la Corunya, on les opcions ja gairebé s’han esgotat quatre jornades abans d’acabar el campionat. Seedorf va arribar a la banqueta de Riazor encarnant la figura del revulsiu. Després de Pepe Mel i Cristóbal Parralo, el club gallec va buscar un canvi substancial en el rumb de la institució i l’agència de representació de Seedorf, que ja feia cert temps que l’oferia a diversos equips, va aconseguir fer un moviment que pocs van entendre en l’entorn gallec. “Vinc a un club amb molta història i una afició molt potent que no mereix estar en la zona on està”, va dir Seedorf el dia de la seva presentació davant els mitjans de comunicació. Una nova patata calenta per al tècnic de Paramaribo, nacionalitzat holandès, que recorda la seva primera etapa d’entrenador; Seedorf va agafar les regnes del Milan l’any 2014. Aleshores, era el mes de gener, el Milan era onzè i Seedorf havia de fer valdre els seus 10 anys com a futbolista rossonero per capgirar la situació. 11 triomfs en 22 partits van fer pujar l’equip fins a la vuitena posició, insuficient per a un dels històrics d’Europa. Aleshores, Massimiliano Allegri va cedir-li el testimoni i ell va ser substituït per un altre dels grans noms de la història del club italià, Filippo Inzaghi.

“No tenim temps i s’ha de fer molta feina. Vull dotar l’equip d’un d’estil però, sobretot, de caràcter. Recuperar la confiança”, va especificar només arribar a Galícia. I, amb les jornades, l’equip gallec ha anat agafant forma però la situació ja era molt complicada i difícilment salvable. Les dues victòries seguides contra el Màlaga i l’Athletic semblava que donaven aire, però el factor revulsiu va ser efervescent, el club i l’entorn mai s’han acabat de creure el tècnic holandès i la patata calenta està a punt d’explotar a la cara de Seedorf que, amb 11 punts de 36 possibles, té molt difícil salvar el Deportivo.