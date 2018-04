La lliga i el doblet ja és del Barça

La 25 lliga de la història del Barça ja està al sac després que l’equip hagi guanyat aquesta nit el Deportivo a Riazor per 2-4. Un títol que s’arrodoneix amb el vuitè doblet. Als blaugrana només els calia un punt per segellar matemàticament el campionat i, a pesar de certs minuts d’incertesa, ha acabat per assegurar el triomf en el tram final, empés per l’efectivitat de Messi, autor d’un hat trick. El contrast l’ha donat el conjunt gallec, que ha confirmat el descens a segona divisió.

El Barça ha inaugurat el marcador d’hora (7’) mitjançant un gol de Coutinho, que ha estat el blaugrana més incisiu en atac durant la primera part. El brasiler ha culminat una jugada iniciada amb una conducció de Messi i la posterior assistència de gol de Dembélé perquè el seu company connectés una xut precís ajustat al pal de la porteria de Rubén. Les aproximacions blaugrana la porteria del Dépor han continuat i al minut 38 Leo Messi ha ampliat l’avantatge establint el 0-2. El crac argentí ha aprofitar una bona centrada de Suárez per rematar de primera la fons de la porteria. El Dépor, també ha disposar d’ocasions i ha pogut reduir distàncies abans d’arribar al descans. Lucas Pérez, a qui ja li havien anul·lat un gol en fora de joc, va fer l’1-2 en rematar prop del punt de penal una centrada de Krohn-Delhi.

El conjunt gallec ha continuat pressionant a la segona part i fruit d’aquesta orgull ha reequilibrat el marcador (62’). Ha estat el turc Emre Çolak l’encarregat de fer el 2-2 en connectar l’assistència de Borges. Els blaugrana han passat un tram d’angoixa per la incertesa del resultat fins que Messi ha portat la tranquil·litat fent dos gols gairebé consecutius (82 i 85) i signant un hat-trick per tal d’establir el 2-4 definitiu. En tots dos gols va comptar amb la col·laboració de Luis Suárez. Abans del xiulet final i la celebració el títol sobre la gespa, Andres Iniesta, que ha estat suplent, ha sortit al camp rebent l’ovació pel públic.