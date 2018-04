“Estem molt contents perquè la lliga és el que et diu qui ets”

“Estic molt feliç. Hem aconseguit el que feia molt temps que perseguíem i quan arriba, penses «Per fi!», perquè és molt llarg, però ho hem aconseguit”, reconeixia Ernesto Valverde una estona després de guanyar la seva primera lliga com a entrenador del Barça, la 25a de la història del club. El Txingurri va admetre que segurament “seria més expressiu si l’haguéssim guanyat en l’últim partit”, però va qualificar d’“extraordinària” la temporada perquè, diu, “la lliga et diu realment qui ets i on ets”, malgrat que “a l’agost ningú ens imaginava aquí on som ara”.

El tècnic basc d’origen extremeny va explicar que la seva aportació a l’equip en el seu primer any s’ha centrat, sobretot, a “intentar que l’equip estigui junt en tot moment, en els bons moments i en els dolents, a l’hora d’atacar i de defensar”. “Però no ens enganyem, jo no he inventat res!”, va dir Valverde, que va donar tot el mèrit als seus futbolistes: “Aquests jugadors ja havien guanyat amb altres entrenadors. El mèrit és més seu que meu.” L’entrenador blaugrana va admetre que el futbol del seu equip no ha estat sempre el millor. “En molts moments se’ns ha dit que no fèiem un futbol brillant, i és cert, però en alguns moments sí que hem brillat, perquè tenim jugadors brillants. Hem buscat fer un joc rodó i a vegades ho hem aconseguit i a vegades no, però sempre hem donat la cara”, va assegurar Valverde, que hi va afegir sobre les crítiques: “Aquí em molesten menys que a casa [Athletic].” El Txingurri, que hauria preferit no guanyar la lliga mentre el rival baixava a segona, va admetre que el clàssic “és sempre important” i que l’objectiu d’ara és acabar la lliga sense perdre cap partit: “Seria únic.”