Barcelona celebra el doblet

Sense tanta gent com en la rua del triplet, però Déu n’hi do. Desenes de milers d’aficionats del Barça han sortit als carrers de Barcelona per retre homenatge als guanyadors del vuitè doblet de la història del club en un recorregut que ha durat unes dues hores i que ha anat des del World Trade Center fins a la plaça Doctor Ignasi Barraquer, passant per Drassanes, l’avinguda del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, el carrer Urgell i l’avinguda de Sarrià.

Tota la plantilla, amb els jugadors del filial, Adrià Ortolá i Carles Aleñá, han fet el recorregut amb la samarreta de celebració d’aquest doblet ja rectificada i en la que s’havia inclòs els noms de Mascherano, Deulofeu i Arda Turan, que no hi eren en la que els futbolistes van lluir després de guanyar la lliga a Riazor.

El recorregut s’ha fet en dos autocars, un amb els jugadors i el cos tècnic i presidit per la lliga i la copa i el lema, La pilota ens fa més campions, i un segon d’assistència. Els jugadors han començat freds i massa pendents dels mòbils, però s’han animat amb el pas del temps i a mida que anaven bevent cervesa. Com quasi sempre, Gerard Piqué ha estat el gran animador de la festa, com Pepe Costa. El central català, ha tingut un bon aliat en el seu company a l’eix de la defensa, Samuel Umtiti. Com també en Luis Suárez, molt animat en la part final del recorregut. Ha hagut primer una guerra de confeti, després de cervesa i ja en la part final del recorregut han començat a volar sabates des de la part de dalt de l’autocar cap a la gent. Fins i tot Ernesto Valverde s’ha quedat descalç. Piqué i Luis Suárez li han tret les sabates a l’entrenador, que ha viscut tot el recorregut amb una enorme cara de felicitat.

Iniesta