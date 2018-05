Una motivació afegida

La Lliga Nacional de Futbol Professional (LaLiga) ha remès escrits al comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i a la comissió antiviolència per denunciar una sèrie de càntics ofensius contra el Madrid durant el clàssic de diumenge passat al Camp Nou. Segons l’escrit, els càntics que esmenta poden incitar a la violència o bé tenen un contingut insultant o intolerant, i detalla que van ser proferits “per un 500 aficionats locals, integrants del grup ubicat a l’Espai d’Animació del gol nord, sectors 45, 46 i 47, format pels grups FCB Supporters i Almogàvers”. L’informe de La Liga aprecia vuit moments del clàssic en què es van sentir “en un espai de 8 a 12 segons” càntics que considera sancionables. En cita alguns com per exemple “madridistes fills de puta” o “puta Real Madrid, puta Real Madrid”, així com també recull insults dirigits expressament a jugadors blancs com ara Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos.

En l’escrit de denúncia, però, LaLiga també destaca que “la resta d’aficionats van tenir un comportament adequat durant tot el partit, i tots els càntics denunciats van ser realitzats exclusivament des de la zona descrita prèviament.” El clàssic, que va acabar amb empat (2-2), va destacar per la intensitat dins del camp i la polèmica arbitral.