Premi amb missatge

La porteria del FC Barcelona sempre ha estat considerada un terreny pantanós, una posició maleïda capaç de situar grans porters en el centre de totes les crítiques, com va recordar en més d’una ocasió Víctor Valdés i, sense anar més lluny, com va haver de pair l’ara lloat Ter Stegen en els seus inicis per culpa del seu agosarat joc amb els peus. Tot i així, encara hi ha una posició més complexa, la del porter suplent, ja que, a la dificultat d’haver de complir en les poques ocasions que el posen a prova, s’hi afegeix l’allargada ombra del titular, que el situa en un incomodíssim segon pla.

És per això que al Barça no es vol ni sentir a parlar d’una possible sortida de Jasper Cillessen, que tot i jugar molt poc ha estat capaç de deixar el seu segell i fer-se estimar, fins al punt d’aconseguir que cap aficionat tremoli si Ter Stegen té alguna molèstia puntual. Com la temporada passada, l’holandès enguany ha estat el porter de la copa del Rei, competició en què ha sobresortit amb escreix, amb grans aturades que va amanir amb una passada llarga preciosa en la final contra el Sevilla que va propiciar l’1-0. Ara, amb la lliga ja resolta, Valverde ha decidit premiar la gran tasca de Cillessen, i la primera mostra es va poder veure dimecres, quan l’exporter de l’Ajax va ser titular contra el Vila-real. “Tot i que ha jugat pocs partits, Jasper ens ha donat molt, i per això volia que jugués algun duel de la lliga. Ha estat un premi”, va explicar Valverde després de l’enfrontament, en què Cillessen va tornar a demostrar la seva qualitat amb tres aturades de molt de mèrit. “Jo sempre treballo molt en els entrenaments. Estic content que el tècnic m’hagi donat una oportunitat més enllà de la copa”, va respondre el porter a la zona mixta del Camp Nou.

I és que Valverde mai ha amagat la seva estima per Cillessen, un porter segur i amb un joc de peus espectacular, capaç de rendir sense tenir continuïtat competitiva. Txingurri, de fet, ja li ho havia demostrat al desembre, quan el va fer jugar en l’última jornada de la lligueta de la Champions, contra l’Sporting de Portugal, duel en què Cillessen es va lluir amb una gran intervenció davant de Dost. El problema, evidentment, és que només pot jugar un porter, i en aquests moments ningú discuteix la titularitat d’un Ter Stegen majestuós, com va admetre al gener el mateix futbolista holandès a aquest diari. “Accepto la situació, ja que Ter Stegen està en un nivell espectacular. En aquests moments, és un dels tres millors porters del món”, va afirmar Cillessen, que com era d’esperar ha vist premiat el seu bon rendiment amb trucades de diversos clubs europeus –entre els quals el Bayern, que busca substitut per al lesionat Neuer– que tenen interès a fer titular el porter suplent del Barça. A tot això, fa unes setmanes s’hi van afegir unes declaracions de Cillessen al diari Ziggo Sport, en què l’holandès no descartava una sortida. “M’encanta el Barça, però soc un professional i vull jugar més de deu partits per temporada. És així de simple”, va explicar Cillessen, que tot i així també va voler deixar clar que ell mai serà un problema per al club. “Vaig signar per cinc temporades i de moment vull seguir. Sé que al Barça estan contents amb mi i jo no soc un jugador que busqui mai fer guerra contra els clubs”. I és que la idea de totes les parts és que Jasper Cillessen, que es troba molt a gust a Catalunya, on s’acaba de comprar una casa de propietat, segueixi com a mínim una temporada més al club, i l’estiu que ve, si la situació continua sent la mateixa, ja en parlarem.

21 partits en dues temporades després d’acumular-ne 90 amb l’Ajax en les tres anteriors. Aquesta ha estat fins ara la minsa participació al Barça de Cillessen, que va arribar al Camp Nou fa dos estius per ocupar el lloc que havia deixat un Claudio Bravo que no va voler continuar sent el suplent de Ter Stegen. Tot i mostrar el lògic convenciment inicial de poder disputar el lloc a l’alemany, Cillessen va aterrar al Barça per ser el segon porter, amb la copa del Rei com a únic al·licient més o menys assegurat. I després de debutar en la lliga amb amargor contra l’Alavés (1-2) per unes molèsties de Ter Stegen i en la Champions contra el Borussia Mönchengladbach (4-0), amb la classificació ja segellada, va arribar el mes de gener i l’inici de la copa, una competició en què Cillessen només es va perdre un duel, contra l’Athletic Club, per uns problemes físics. I el resultat final va ser excel·lent, ja que l’holandès va poder aixecar el seu primer títol com a blaugrana i va deixar la seva empremta en les eliminatòries contra la Real Sociedad i l’Atlético de Madrid, amb aturades de molt de mèrit.

I Cillessen encara ha millorat el seu rendiment aquesta temporada, en què ha signat una copa del Rei majestuosa, amb només dos gols encaixats i set partits amb la porteria a zero, i amb el colofó que va suposar la final del Wanda Metropolitano, en què va participar activament en el primer gol de la nit, amb una passada llarga mil·limètrica per a Coutinho. En aquella acció, de fet, es va poder apreciar a la perfecció l’estima dels seus companys, ja que alguns van anar a felicitar-lo a ell per la passada en comptes d’anar a celebrar el gol.

A Jasper Cillessen, doncs, no li ha calgut jugar gaire per guanyar-se el respecte de l’afició i la confiança d’Ernesto Valverde, que és conscient de l’enorme dificultat que suposaria haver de trobar ara un substitut de l’holandès. A l’altra banda, és clar, apareix el lògic sentiment del jugador professional, que veu com les seves grans actuacions no es tradueixen en més minuts pel nivell estratosfèric de Ter Stegen, mentre que en un bon grapat de grans clubs europeus tindria la titularitat assegurada. A curt termini, però, Cillessen valora més la seva excel·lent aclimatació al Barça i la de la seva família a Barcelona que no pas el seu protagonisme com a porter, una decisió que, encara que no ho sembli, s’ha convertit en un gran alleujament per a Valverde i per a la direcció. I és que ser el porter suplent del Barça és molt més difícil del que sembla, i amb Cillessen s’ha trobat una sabata que encaixa al peu amb precisió. No hi ha cap dubte que tots els premis que Valverde pugui donar a l’holandès fins al final de la temporada seran més que merescuts.