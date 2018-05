Penúltim capítol del repte

Tot i que ja fa dues setmanes que n’és el campió, el Barça encara té moltes coses a dir en aquestes dues últimes dues jornades de lliga, en què busca fer història. I és que els blaugrana estan a tocar d’una fita majúscula, com és acabar el campionat sense conèixer la derrota. Mai abans, des que la lliga espanyola està formada per vint equips, ho ha fet ningú. I des que ho van assolir el Madrid i l’Athletic, els únics que ho han fet a l’Estat, però quan la lliga només tenia deu equips, ja fa gairebé un segle. Ara, 180 minuts separen ja només d’aquest objectiu els de Valverde, que avui al Ciutat de València, i sense Leo Messi, la gran absència en la convocatòria per decisió tècnica, buscaran fer el penúltim pas perquè la lliga impecable acabi sent una realitat la setmana vinent a casa contra la Real Sociedad.

Diumenge passat contra el Madrid, en què van resistir tot i jugar tota la segona part amb un home menys, i aquest dimecres contra el Vila-real, amb golejada inclosa, els blaugrana ja van demostrar que s’han posat entre cella i cella acabar la lliga invictes i avui buscaran tornar-ho a confirmar contra un rival, el Llevant, ja salvat des de fa un parell de setmanes i que en els últims mesos, des que Paco López n’és l’entrenador, ha canviat de la nit al dia. I és que tot i ocupar la setzena posició, des del relleu a la banqueta, el conjunt granota ha guanyat set dels nou partits disputats i encadena ara mateix quatre victòries, algunes de les quals contundents, com el 0-3 de la setmana passada a Butarque o l’1-3 de fa dues jornades a San Mamés. Farà bé, doncs, el Barça de no refiar-se dels valencians, que en el seu comiat davant de la seva afició aquesta temporada –s’espera un ple al Ciutat de València–, voldran donar-li una última alegria fent el que fins ara ningú ha aconseguit en 36 jornades –43 si es compten les últimes set del curs passat amb Luis Enrique–, que no és altra cosa que derrotar el que és l’actual campió de lliga.

Per a aquest últim partit a domicili de la temporada, el gran hàndicap serà l’absència de Messi, que de totes maneres, continua tenint la cinquena Bota d’Or a tocar. L’últim cop que l’argentí va quedar fora de la convocatòria, a Màlaga, per la seva paternitat, els blaugrana ja se’n van sortir amb èxit. Tot fa preveure que Valverde, que continua tenint les baixes en defensa de Sergi Roberto, sancionat pel que queda de lliga i un partit més, i d’Umtiti, lesionat, farà diversos canvis més respecte a dimecres, quan també va donar descans a diverses peces clau i només cinc jugadors van repetir titularitat respecte al clàssic. És per això que homes com Jordi Alba, Rakitic i Luis Suárez, que no van ser titulars contra el conjunt groguet, tenen tots els números per tornar avui l’onze. El que segur que ho farà és Ter Stegen, ja que així ho va confirmar ahir el mateix Txingurri, que a més de Messi, també va deixar fora de la llista Aleix Vidal. El de Puigpelat, tret de sorpresa, deixarà el club aquest estiu. D’altra banda, s’espera que Iniesta descansi almenys d’entrada, per evitar també riscos de cara al que ha de ser el dia del seu comiat, diumenge vinent, i faltarà veure si es repeteix l’aposta pel 4-3-3, i si comencen el partit a la banqueta jugadors amb molta càrrega de minuts, com Busquets i Piqué, cosa que podria servir per veure més en acció Yerry Mina, que dimecres ja va jugar uns minuts, en el que era el seu quart partit com a blaugrana. En aquest sentit, no s’ha d’oblidar que abans d’enfrontar-se diumenge vinent a la Real Sociedad el Barça ha d’afrontar aquest dimecres un amistós a Sud-àfrica contra el Mamelodi Sundowns, amb el conseqüent desgast pel llarg viatge.

També Paco López, que té les baixes de Toño i Doukouré, lesionats, podria fer algun canvi a l’onze respecte als últims partits i apostar per diversos jugadors amb pocs minuts durant el curs, com així ho va deixar entreveure en roda premsa, donant entrada a Cabaco en defensa, o a Roger Martí en atac.