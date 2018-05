El repte d’acabar la lliga imbatut s’esfuma (5-4)

Les expectatives del Barça de tancar la lliga imbatut s’han esfumat després de la derrota encaixada aquesta nit al camp del Llevant. La fragilitat defensiva ha estat una llosa per al conjunt blaugrana, que també ha posat fi a una ratxa de 43 jornades sense conèixer la derrota entre el present campionat i les set últimes del passat. El Llevant ha portat la iniciativa en el marcador en tot moment fins el punt de dominar per un contundent 5-1 a l’inici de la segona part. Els d’Ernesto Valverde, impulsats per Coutinho –autor d’un hat trick– han reaccionat a base de coratge fins establir el 5-4, que ha donat incertesa al tram final del partit. Per contra, el gol de l’empat no ha arribat.

Més enllà de Messi, que dissabte va quedar fora de la convocatòria per decisió tècnica, Ernesto Valverde ha introduït canvis sobretot a la rereguarda i ha format un eix central amb Yerry Mina i Thomas Vermaelen. El defensa belga, però, ha hagut de deixar el camp per lesió minut 27 i donar entrada a Gerard Piqué. Llavors, el Llevant ja dominava el marcador per 1-0, gràcies a un gol matiner de Boateng (9’), propiciat per una bona jugada i assistència de Morales. Quan el Barça encara no havia efectuat el canvi per la lesió de Vermaelen –l’entrada de Piqué s’ha demorat massa minuts– i jugava amb inferioritat, el Llevant ha tornat a colpejar fent el 2-0 (30’). Novament Boateng, aprofitant la fragilitat defensiva blaugrana, ha estat l’encarregat de superar Ter Stegen. No ha estat fins l’últim tram de la primera part que els de Valverde s’han desempallegat una mica de la pressió del rival i han pogut reduir diferències. Ha estat Coutinho, el més incisiu en atac, qui ha buscat un espai a la frontal de l’àrea local per fer un xut sec i establir l’1-2.

Les expectatives blaugrana de remuntar s’han trastocat tot just arrencar la segona part, quan el Llevant ha tornat a evidenciar les carències defensives del Barça en marcar-li tres gols en nomes 10 minuts (del 46 al 56). Bardhi, Boateng – autor d’un hat trick– i novament Bardhi han fet pujar un contundent 5-1 que semblava assegurar el triomf local. Però la reacció blaugrana ha retornat la incertesa. A falta de 20 minuts el Barça s’ha posat 5-4 gràcies amb tres gols consecutius, obra de Coutinho (2) i de Suárez de penal comés sobre Busquets. Tot i la pressió dels blaugrana per buscar l’empat, finalment els locals han aguantat.