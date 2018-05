“Em fa ràbia que es trenqui la ratxa, però ja no té solució”

L’estrepitosa derrota al Ciutat de València va deixar sense gaires arguments Ernesto Valverde, que en les últimes setmanes mantenia que acabar la lliga sense perdre cap partit s’havia convertit el l’objectiu de les últimes jornades. Per això, al tècnic blaugrana se’l va veure tocat després de perdre contra un Llevant a qui va voler donar tot el mèrit de la victòria. Un triomf, però, que pensava que podia haver evitat. “Hem anat als vestidors en el descans amb la convicció que remuntaríem en la segona part, però ells estan en un moment molt bo en què munten contraatacs molt ràpids, i té molt de mèrit. Nosaltres no ens ho esperàvem, però jugant com juguem, volent dominar el rival, hem de controlar els contraatacs, i no ho hem fet”, va indicar Valverde, que considera “estrany” el resultat: “En un altre moment de la temporada no hauria estat el mateix. Ells estan alliberats de la tensió de tota la temporada, i em sorprèn haver encaixat cinc gols, i sobretot com els hem encaixat.”

L’absència de Messi no va ser, per Valverde, clau en una derrota molt dolorosa. “Ja hem jugat alguns partits sense ell i els hem tirat endavant”, va dir el tècnic, que va admetre el desencís: “A tots els fa mal perdre. La derrota ha arribat en la jornada 37 quan podia haver arribat en la primera, la quarta o fa tres setmanes. Em fa molta ràbia que es trenqui la ratxa, però ja no té solució.” Valverde va afirmar que no sabia quant temps va passar entre la lesió de Vermaelen i l’entrada de Piqué –en què es va encaixar el segon gol– i pel que fa a Mina, no va burxar la ferida: “Ha tingut personalitat en alguns moments determinats. No l’he vist malament, però cal valorar l’efectivitat que ha tingut el rival.”