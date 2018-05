El Barça es deixa l’invicte

El Barça no encaixava cinc gols des de l’any 2003

El Barça, desconegut durant molts minuts i amb un forat en defensa de considerables dimensions, va encaixar cinc gols al Ciutat de València, i va perdre el penúltim partit del campionat, tot i la reacció final que el va deixar prop de la remuntada. Va perdre així la possibilitat d’acabar la lliga invicte i deixar un registre per a la història. Campions des del partit a Riazor, els d’Ernesto Valverde lluitaven sense la pressió dels punts, per mantenir l’invicte en les últimes quatre jornades. Superats el Real Madrid i el Vila-real, van caure ahir contra pronòstic contra el Llevant, deixant aquesta espectacular ratxa de partits sense perdre en la lliga en 43, sumant els set últims del curs passat amb Luis Enrique a la banqueta.

Tot i no ser importants els punts per a cap dels dos equips, el Barça sabia que ho tindria difícil contra el conjunt de Paco López. Els valencians estaven en zona de descens, i es precipitaven sense remei cap a la segona divisió, quan va arribar el tècnic local a la banqueta. Amb la victòria d’ahir han sumat 25 dels 30 punts disputats amb el nou entrenador. Els locals ja havien aconseguit, fa unes jornades, una salvació impensable feia uns mesos, i volien tancar la temporada al Ciutat de València celebrant de la millor manera possible que continuaran un any més a primera divisió, i sent el primer equip que derrotava el Barça en el campionat. Com havia fet el Vila-real, el Llevant va fer el passadís al campió de lliga, que va sortir amb molts dels jugadors que han format part de l’onze base durant el curs. Descansava Messi, que s’havia quedat a Barcelona ja pensant en el mundial i amb la cinquena Bota d’Or al sac, i Sergi Roberto complia sanció, però poques concessions més de Valverde. Només al centre de la defensa. Sense el lesionat Umtiti i amb Piqué amb problemes després del partit contra el Vila-real, va ser el torn de Vermaelen i Yerry Mina. I cap dels dos va tenir el seu dia. El belga, que sempre ha complert quan se l’ha necessitat aquesta temporada, va ser víctima una vegada més del seu gran problema, les lesions, i va haver de deixar el terreny de joc en la primera part amb un trencament al bíceps femoral de la cuixa dreta que espera que no el deixi fora del mundial. Minuts abans havia vist com Yerry Mina era superat clarament per Morales a l’interior de l’àrea i arribava el primer gol del Llevant, aconseguit per Boateng rematant l’espectacular jugada de qui ha estat el millor jugador dels valencians durant tot el curs. La mala sort de Vermaelen va ser la mala sort del Barça. Perquè quan el belga ja havia marxat al vestidor i mentre Piqué esperava a la banda per entrar, els locals van fer el segon. El Barça va tornar en la jugada el passadís que havia rebut abans de començar el partit. Amb Yerry Mina fora de lloc, Boateng va passar entre tres jugadors del Barça per batre Ter Stegen. Els blaugrana, que havien començat amb Coutinho i Dembélé creant perill, havien encaixat dos gols en pocs minuts i estaven obligats a reaccionar i remuntar, sense Messi, per mantenir-se invictes en el campionat. La reacció va arribar amb un gol de Coutinho abans del descans que deixava tot obert per a la segona part. Un gol que va arribar gràcies a una bona recuperació de Piqué.

El segon capítol del partit, però, tindria un inici nefast per al Barça. El Llevant va superar l’equip de Valverde al contraatac, perforant la porteria de Ter Stegen tres vegades més, una en fora de joc. Boateng una altra vegada i Bardhi dues vegades més van deixar en evidència la defensa blaugrana i bona part del mig del camp. Amb Semedo molt perdut, Piqué pensant més a atacar que a defensar, a fer gols més que no pas a evitar-los, el Barça encaixava per primera vegada cinc gols aquesta temporada, una xifra que ja ni es recordava al Camp Nou. Des del 2003 no encaixava cinc gols un Barça en què Yerry Mina va quedar en evidència en quasi totes les jugades dels gols, demostrant per què Valverde pràcticament no l’ha utilitzat des que va arribar en el mercat d’hivern i posant molt en dubte que pugui continuar la temporada vinent vestint de blaugrana.

El naufragi en els primers minuts de la segona part van deixar pas a una estona per creure en la remuntada, coincidint amb l’entrada al camp d’un Denis Suárez que va acostar l’equip a l’empat. Coutinho va fer el segon aprofitant una jugada embolicada dins l’àrea i un xut del brasiler que va tocar en Luis Suárez va significar el tercer. L’uruguaià va fer el quart de penal, després d’una falta sobre Busquets a l’interior de l’àrea a la sortida d’un córner, amb encara vint minuts per fer l’empat. Els dos golejadors blaugrana de la nit van tenir oportunitats per aconseguir-ho, però no van ser capaços de tornar a batre Oier. Així es va trencar la possibilitat que els blaugrana acabessin la lliga invictes i van marxar als vestidors empipats per no poder fer història.