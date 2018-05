Que en siguin cinc

En el palmarès del trofeu Pichichi (5), l’argentí ja només té per sobre Zarra

En la lliga espanyola, la italiana o la francesa encara queda una jornada per disputar-se –d’altres, com l’anglesa i l’alemanya, ja van acabar el cap de setmana passat– però Leo Messi ja és virtualment el guanyador de la Bota d’Or 2017/18. No li va caldre ni viatjar diumenge al Ciutat de València per intentar assegurar-se-la. Mohamed Salah només va marcar un gol aquesta darrera jornada i es va quedar, doncs, a dos dels 34 que ha acumulat Messi al llarg de les 37 jornades disputades; Kane va fer dos gols (30) i va superar Lewandowski, que va acabar amb 29; els mateixos que té Immobile, que estava lesionat, i que encara que es recuperés per a l’últim partit que al Lazio encara li queda per jugar, hauria de fer un repòquer per atrapar l’argentí. Tampoc no va marcar Icardi i Cavani no va jugar, així que amb 28 dianes cadascun, ho tenen quasi impossible. Jonas sí que ha fet tants gols com Messi, però en la lliga portuguesa compten menys. En definitiva, la cinquena Bota d’Or de Messi serà una realitat en els pròxims dies.

Ja fa moltes setmanes, fins i tot mesos, que el 10 blaugrana tenia el Pichichi gairebé a la butxaca. De fet el va començar a encarrilar en el tram inicial del campionat, amb 11 gols en les primeres set jornades de lliga. Un ritme que no han pogut seguir ni el seu bon amic i company Luis Suárez, que suma 25 dianes, ni tampoc Cristiano Ronaldo, que també n’ha fet les mateixes i que tot i que ha reaccionat des de l’inici d’any –21 gols els ha fet aquest 2018–, ja no ha estat a temps de poder fer ni ombra a Messi. Més disputada ha estat la lluita per la Bota d’Or, però finalment els 8 gols que ha marcat Messi en la lliga en l’últim mes i mig –inclosos dos hat-tricks contra el Leganés i el Deportivo– li han valgut per tornar a regnar també com a golejador a tot el continent.

Pichichi, igual a Bota d’Or