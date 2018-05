Bartomeu, rotund sobre les actuacions repressives

Josep Maria Bartomeu va fer ahir balanç de la temporada davant del Senat Blaugrana, l’òrgan consultiu del club que integren els mil socis i sòcies amb més antiguitat. La reunió celebrada a l’Auditori 1899, va aplegar 194 d’aquests senadors, que van poder preguntar als directius i executius de l’entitat sobre diverses qüestions tant de l’àmbit esportiu com social. La premsa, però, només va poder assistir al discurs inicial del president blaugrana, que va mostrar-se especialment contundent quan es va referir a la posició del club en relació amb la situació política catalana. En aquest sentit, va expressar que el club “no es cansarà de defensar la llibertat d’expressió dels seus socis”, i va posar el focus en els fets viscuts en la final de copa al Wanda Metropolitano. “És lamentable i impropi d’un estat de dret que es requisin samarretes grogues o xiulets abans d’un partit de futbol”, va manifestar el president blaugrana en relació amb l’actuació generalitzada dels cossos policials i de seguretat desplegats per a la final. Bartomeu també va lamentar fets com per exemple intentar sancionar seguidors blaugrana per haver cridat alguna reivindicació en un estadi. “A vostès, que són senadors, els recordarà èpoques llunyanes”, hi va afegir el president blaugrana, sense que fos necessari fer referència explícita al franquisme.

Bartomeu també va lamentar la situació dels presos polítics catalans: “Fa mesos que hi ha persones en presó preventiva per haver defensat els seus ideals polítics. Nosaltres demanem respecte, diàleg i solucions polítiques, i continuem defensant els drets fonamentals a la llibertat d’expressió i al dret a decidir perquè estem a favor de la democràcia, que és un dels pilars fonamentals del nostre club.” Bartomeu, que en aquest apartat del seu discurs va rebre els aplaudiments de la sala, va concloure que “cal ser coherent amb la pluralitat i la transversalitat de la massa social del club, sense renunciar mai als principis que formen part de la seva ànima fundacional”.

Seguint en l’apartat social, el màxim mandatari blaugrana va informar que “després de molts anys de treball” aquesta setmana la UEFA ha donat la raó al Barça en relació amb la sanció imposada el 2016 per la presència d’estelades al Camp Nou. “Deixaran sense efecte la sanció de 150.000 euros”, va apreciar.

Respecte a l’operació que ha permès al club detectar gairebé 3.000 entrades falsificades a partir d’abonaments durant el recent clàssic a l’estadi, Bartomeu va avançar que ara començarà el procés per exigir responsabilitats i imposar les sancions marcades pels estatus. “Serem inflexibles contra el frau i la revenda. La feina va començar actualitzant el cens de socis. Va ser feixuga, però ha ajudat moltíssim.”

Pel que fa a la vessant esportiva, el màxim mandatari blaugrana va reiterar la seva satisfacció pels èxits assolits aquesta temporada, que va qualificar “d’excel·lent”. En aquest sentit, va destacar la feina d’Ernesto Valverde al capdavant de la banqueta del primer equip de futbol: “Aquesta temporada porta el segell de Valverde. Estàvem convençuts que era la persona adequada i un any després ha complert amb escreix les expectatives.” No va oblidar-se d’esmentar la desfeta de la Champions, que va pesar pel fet de ser inesperada, però va destacar la reacció posterior: “L’equip es va sobreposar a aquella derrota. Va guanyar la copa i després, la lliga. A traves de la derrota també ens podem enfortir. Ens exigeix a continuar reforçant-nos perquè la temporada que ve puguem tornar a somiar amb el triplet.”

Bartomeu també va referir-se a l’homenatge que rebrà Andrés Iniesta diumenge, en el seu últim partit amb la samarreta blaugrana. “Però insisteixo, tornara a casa i l’esperarem amb els braços oberts. La seva contribució al club no ha acabat perquè forma part del nostre patrimoni i del nostre futur”, va concloure.