Festa sense ensurts

11 de juliol del 2010. Holanda-Espanya. Soccer City. Minut 116 de la pròrroga. L’agonia dels penals trucava a la porta de forma amenaçadora. Molts ulls posats en Maarten Stekelenburg i Iker Casillas. El destí, però, tenia altres plans i ja havia escollit l’heroi. Andrés Iniesta era l’home. El seu gol a Holanda a quatre minuts del final va valdre una copa del món. Heroïcitat dedicada a Dani Jarque. El gol més important de la carrera futbolística del manxec. Han passat vuit anys, però el destí continua alineat amb Iniesta. Diumenge el capità jugarà el seu últim partit oficial amb el Barça. Abans del comiat contra la Real, però, el destí havia guardat a Andrés la possibilitat de tornar, ara amb el FC Barcelona, a l’estadi on va fer història. El Soccer City, ara FNB Stadium, volia dir adeu també a Iniesta abans de deixar el futbol d’elit.

El capità va ser aclamat durant els 45 minuts que va estar damunt del terreny de joc. A Johannesburg ningú encara ha oblidat aquell gol. Tampoc oblidaran haver vist ahir de tan a prop a Leo Messi. L’argentí no havia participat en l’anterior amistós que el Barça havia jugat contra el Mamelodi Sundowns l’any 2007 (1-2; Ezquerro i Crosas), però sí que ho va fer ahir. Disset minutets. El futbolista del Barça que menys minuts va disputar. Disset minuts eterns.

L’ambient a les graderies ahir al FNB Stadium va ser una autèntica festa. Càntics, somriures d’orella a orella i ulls com plats. No cada dia va el Barça a jugar a Sud-àfrica. Futbolísticament, el partit entre el Barça i el Mamelodi Sundowns, dins el marc dels actes de celebració del centenari del naixement de Nelson Mandela, va ser una costellada. El Barça va complir amb el tràmit i va guanyar amb facilitat per 1-3, jugant a mig gas. Va ser una bona oportunitat per tornar a veure a homes com Carles Aleñá. També Cuenca i Ruiz de Galarreta. I qui sap si el d’ahir va ser l’últim partit d’homes com Aleix Vidal, André Gomes, Paco Alcácer o Yerry Mina. L’estiu és molt llarg...

Ousmane Dembélé va inaugurar el marcador ja en el minut 3 de partit, després d’una greu errada del central ivorià Bangaly Soumahoro en la sortida de pilota. El francès va recuperar la pilota a la frontal de l’àrea i després d’un bon driblatge amb la cama dreta va connectar un excel·lent xut al pal llarg amb l’esquerra, fent estèril l’estirada d’Onyango. Luis Suárez, després d’una magnífica combinació amb Denis, va marcar el segon gol del Barça en el minut 19 de partit. L’uruguaià, després de la passada del gallec, no va perdonar en l’un contra un amb el porter nascut a Uganda. El tercer gol dels blaugrana va arribar ja en la segona meitat (67’). Un altre error greu en defensa, aquest cop del capità Kekana, va permetre a Paco Alcácer recuperar una pilota al cor de l’àrea i donar el gol fet a André Gomes.

El premi per al Mamelodi Sundowns va arribar en el minut 75. Sibusiso Vilakazi, després de recollir una passada filtrada de Percy Tau, el millor del seu equip amb diferència, va batre per baix Cillessen amb una rematada franca, i va fer el gol de l’honor dels locals.

Al final, tràmit cobert i sense haver hagut de lamentar cap lesió inoportuna a les portes del mundial. Objectiu complert en tots els sentits.