Preocupació mundialista

Resta menys d’un mes per a l’inici del mundial de Rússia i a poc a poc es van coneixent les llistes de les seleccions participants. Dijous, tres futbolistes del Barça van quedar decebuts després de quedar fora de la cita. Digne no ha estat convocat pel seleccionador francès, Didier Deschamps, que sí que compta amb Umtiti i Dembélé.

El seleccionador portuguès, Fernando Santos, va deixar fora de la llista Semedo i André Gomes. L’absència del migcampista preocupa molt als despatxos del Camp Nou. André Gomes és un dels futbolistes amb el cartell de transferible. Ernesto Valverde no hi compta per a la temporada vinent i el club vol fer caixa amb ell. S’esperava que l’actuació a Rússia pogués facilitar la seva sortida i rebre alguna bona oferta, però ara tot s’ha complicat.

Estaran segur en el mundial: Ter Stegen, Piqué, Umtiti, Vermaelen, Yerry Mina, Alba, Busquets, Rakitic, Messi, Suárez, Dembélé, Coutinho, Paulinho i Iniesta. Cal esperar si Julen Lopetegui convoca Sergi Roberto.