Andrés Iniesta i deu més

El dia que els culers esperaven que no arribés mai o que com a mínim, s’allargués alguns anys més, malauradament ja és aquí. Avui, Andrés Iniesta disputarà l’últim partit com a jugador del Barça. Després de 22 anys defensant la samarreta blaugrana, primer a les categories inferiors, i durant 16 temporades al primer equip, on s’ha convertit en un mite respectat per tothom, i en el capità, el manxec posarà aquest vespre, al Camp Nou contra la Real Sociedad, el punt final a la seva trajectòria en el club que l’ha format com a futbolista i com a persona. Va arribar a la Masia amb només dotze anys procedent d’un petit poble, Fuentealbilla, i marxarà amb 34 anys i el reconeixement mundial. A tots els nivells, com ho reflecteixen els 32 títols aconseguits però també les mostres d’agraïment i d’estima infinites que sempre ha anat rebent. Divendres ja ho va poder comprovar en el comiat institucional, al costat de moltes de les figures que l’han vist créixer, en una nit en què no va poder aguantar les llàgrimes, i avui serà el torn d’acomiadar-se de l’afició que tants anys ha gaudit del seu joc sublim. Després de 673 partits fent les delícies de petits i grans –és el segon jugador amb més partits de la història del club, només superat per Xavi Hernández–, Iniesta dirà avui adeu, o a reveure, ja que com va recordar divendres el president, Josep Maria Bartomeu, aquí sempre tindrà les portes obertes per tornar quan ell vulgui.

Amb el doblet ja a la butxaca des de fa setmanes, i tot i que la setmana passada al Ciutat de València es va esvair la possibilitat d’acabar la lliga sense conèixer la derrota, després de 43 jornades consecutives invictes, encara hi ha alguns al·licients en aquesta última jornada, començant per intentar que aquest adeu d’Iniesta com a blaugrana sigui sumant una victòria. Els altres, seran marcar almenys dos gols, per arribar al gol número 100 aquesta lliga –seria el setè any seguit assolint aquesta xifra o superior– i per assolir també el gol número 6.000 del Barça en la història de la lliga. Parera va fer el primer gol, Marcos Aurelio el gol 1.000, Zaballa el 2.000, Quini el 3.000, Amor el 4.000 i Messi el 5.000. No està gens clar, però, que el crac argentí pugui tornar a posar el seu nom en aquesta cadena, ja que com va indicar Valverde i ja va passar la setmana passada contra el Llevant, podria descansar. Sí que va entrar en la convocatòria, que està formada per tots els disponibles, que són 19, així que el Txingurri n’haurà de descartar un abans del partit, i aquest podria ser el 10 blaugrana, a causa de l’elevada càrrega de minuts. Si finalment no juga, Messi tancaria la temporada amb 34 gols, que li serviran per assolir la seva cinquena Bota d’Or. El que no hi serà segur és Paulinho, que amb permís del club, i després d’una temporada i mitja gairebé sense descans, ja no s’entrena des de divendres. Una absència que s’uneix a les ja conegudes de Sergi Roberto, que complirà avui el tercer dels quatre partits de sanció per la vermella que va veure en el clàssic, i de Vermaelen, que es va lesionar diumenge. El tècnic blaugrana, això sí, podrà tornar a comptar amb Umtiti, ja recuperat de les molèsties al genoll esquerre que l’han fet perdre’s els últims dos partits.

Un altre gran adeu