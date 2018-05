Valverde posa “una nota alta” a la feina feta

Era l’última roda de premsa prèvia a un partit de la temporada i el mateix Ernesto Valverde ho va expressar tot just entrar a la sala de premsa de la ciutat esportiva i asseure’s a la cadira. Conscient que ara l’esperen unes setmanes de treva pel que fa a les seves aparicions davant de la premsa, al tècnic se’l va veure distès a l’hora de respondre, encomanant-se de l’ambient de la sala.

Ja només falta el duel –ja sense res en joc– contra la Real Sociedad d’aquest vespre al Camp Nou per cloure el curs. Una cita que Valverde es planteja com “una celebració”, però sense que això rebaixi la capacitat competitiva de l’equip. “Volem tancar bé l’any. Sabem que s’acomiada l’Andrés [Iniesta] i en aquest sentit serà un partit important per a tot el barcelonisme”, va indicar. De fet, va destacar que el partit ha de permetre “retre un darrer homenatge a Andrés”. Pel que fa a Leo Messi, va deixar en suspens la presència de l’astre argentí avui sobre la gespa. “Ha acumulat una càrrega important durant la temporada. Ara que hem arribat a la part final és el moment que respiri una mica”, va justificar.

A les portes de disputar l’últim compromís del calendari, era previsible que al tècnic blaugrana se li preguntés per quina nota posa al curs. “Ens queda un partit”, va respondre amb un somriure, però tot seguit va manifestar que a la temporada li posa “una nota alta”. “Ha estat dura, llarga i hi ha hagut de tot, moments millors i pitjors”, va rememorar. Va reconèixer que la desfeta a la Champions “va fer mal i va crear inestabilitat”. “Però ens vam aixecar i hem aconseguit dos títols”, va subratllar tot seguit. Un botí que permet a Valverde qualificar la temporada d’“excel·lent, tenint en compte com va començar”. I és que no va ser fàcil sobreposar-se a la inesperada fugida de Neymar l’estiu passat i a la contundent derrota a la supercopa a mans del Madrid. En l’aspecte personal, va preferir que fossin els altres els que indiquessin quina empremta ha deixat enguany a l’equip.

Amb vista a la propera campanya, l’objectiu serà l’habitual. “Ens plantejarem guanyar-ho tot, com sempre”, va comentar Valverde, que va preferir no fer gaires pronòstics respecte al proper mercat de fitxatges d’estiu: “No m’agrada preveure gaires qüestions, només tinc clar que m’agraden les plantilles no gaire llargues perquè hi ha un filial i es pot deixar un espai perquè els jugadors puguin tenir possibilitats.” Sí que va avançar que “amb un equip que ha estat campió de lliga i de copa la idea és mantenir la base”.

El mateix plantejament va expressar quan se li va preguntar per quantes incorporacions caldran per configurar la plantilla del proper curs: “Tenim una base sòlida en la qual confiem; s’hi aniran incorporant coses que veiem que ens poden faltar, però no crec que calgui una revolució a l’equip.”

Respecte a les informacions que han aparegut relacionades amb la petició d’una millora de contracte de Sergio Busquets i que han creat certa incertesa respecte al futur del jugador de Badia, Valverde va comentar no estar al cas d’aquestes qüestions. “Només confio que Sergio continuï amb nosaltres i suposo que serà així. És un jugador molt important per a l’equip”, va exposar.