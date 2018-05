Messi fa balanç i beneeix el possible fitxatge de Griezmann

“Griezmann? M’agrada, és obvi, és dels millors ara mateix. S’està parlant molt d’això. No sé com estarà el tema, però sempre estem encantats que vinguin els millors.” D’aquesta manera, i en declaracions a RAC 1, ja de matinada, una bona estona després d’acabar la festa pel doblet i el comiat d’Andrés Iniesta, Leo Messi va valorar la possible arribada del davanter francès al Barça aquest estiu. Paraules en la línia de les que ja va pronunciar fa uns dies Luis Suárez, interrogat sobre el mateix, i que no fan altra cosa que confirmar la bona rebuda que tindria Antoine Griezmann al vestidor blaugrana en el cas que finalment faci les maletes i abandoni el Wanda Metropolitano per aterrar al Camp Nou.

El crac argentí, però, que diumenge també va veure com el que ja era virtual des de feia més d’una setmana, la seva cinquena Bota d’Or, es convertia en realitat, també va passar balanç a aquesta temporada que ja ha acabat per al conjunt blaugrana. Abans ja ho havien fet tant el president, Josep Maria Bartomeu, com el tècnic, Ernesto Valverde, que no van dubtar a qualificar el curs d’“excel·lent”, i aquest cop ho va fer el 10 blaugrana, líder absolut de l’equip una temporada més, que també es va mostrar molt satisfet, encara que no oblida la decepció viscuda a escala continental, amb l’eliminació encaixada a l’Olímpic de Roma: “La temporada ha anat molt bé, hem tornat a guanyar i hem obtingut la lliga i la copa, però ens queda l’espina de la Champions, per com va anar, perquè teníem un clar avantatge. L’any que ve seguirem en el mateix camí i segur que anirà millor. Ara ja marxo amb l’Argentina pensant en el mundial.”

Ja fa dies, de fet, que Messi està centrat en la cita de Rússia, i així ho demostren el fet que no viatgés fa dues jornades al Ciutat de València o que aquest diumenge només jugués el tram final del partit. Absències que no han estat cap impediment per tancar també en l’aspecte individual una magnífica temporada, la segona seguida en què guanya el Pichichi i la Bota d’Or gràcies als 34 gols que ha marcat en els 35 partits de lliga disputats. Amb cinc –també ho va ser les temporades 2009/10, 2011/12 i 2012/13– ja és el jugador que més cops ha estat màxim golejador continental, superant els quatre que ho haa estat Cristiano Ronaldo.

L’argentí, a més, ja ha igualat també els cinc trofeus Pichichi que havien aconseguit altres històrics, com Hugo Sánchez, Quini i Di Stéfano, i ja només té a davant Zarra, que ho va ser sis vegades. Amb encara 30 anys –el proper 24 de juny farà els 31–, contracte fins al 2021, veient a més la seva regularitat, any rere any, també pel que fa a les xifres golejadores –ja són nou lligues seguides fent 25 o més gols–, tot fa preveure que aquest no serà l’últim any en què Messi acabi liderant la llista de màxims golejadors. Que atrapi, doncs, Zarra, o fins i tot el superi pel que fa a trofeus Pichichi –ja ho va fer fa tres cursos pel que fa a número de gols–, sembla només qüestió de temps.