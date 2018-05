L’Espai Barça i la lluita contra la revenda a l’estadi

El president del Barça va donar les gràcies a totes les forces municipals llevat de la CUP perquè han aprovat el projecte de l’Espai Barça. “És un projecte de club. És un projecte per fases. La primavera vinent hi haurà la inauguració de l’estadi Johan Cruyff.” Bartomeu acaba mandat el 2021 i, per tant, no podrà tallar la cinta amb el projecte acabat, però no li importa: “Ho inaugurarà el club, sigui el president que sigui.”

També va explicar que lluitaran per posar fi a la revenda d’entrades per als partits al Camp Nou. El dia del clàssic se’n van detectar gairebé 2.900. “Fa temps que intentem erradicar la revenda i el frau. Els socis rebran cartes els pròxims dies i sabran quina és la sanció”, va confirmar.