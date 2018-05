‘Konnichiwa’ Andrés

Iniesta s’incorpora al seu nou club després de les vacances d’estiu

Finalment no serà la Xina, sinó el Japó, el país asiàtic que a partir del mes d’agost podrà gaudir de la màgia d’Andrés Iniesta en viu i en directe. I és que ahir mateix el migcampista manxec es va desplaçar fins a Kobe –ciutat situada 30 quilòmetres al sud-oest d’Osaka– per tancar el seu fitxatge pel Vissel Kobe, el club de la capital de la prefectura de Hyogo, que ha posat damunt de la taula unes condicions globals més temptadores per a Iniesta que les del Chongqing Dangdai Lifan xinès, l’equip on fins fa molt poc temps es donava per fet que acabaria jugant l’exfutbolista blaugrana. Fa uns dies, però, l’entorn d’Iniesta va obrir les portes a unes altres opcions –també es va parlar d’Austràlia i de Mèxic–, uns rumors de canvi de rumb que finalment han acabat amb Iniesta decantant-se per l’oferta del conjunt del Japó, on la notícia va aixecar ahir molta expectació.

L’acord és tan proper a tancar-se que ahir mateix Iniesta va agafar un vol per desplaçar-se fins a Kobe –com el jugador i Hiroshi Mikitani, el president de Rakuten, van anunciar a través del Twitter, amb una fotografia junts a l’avió–, per tancar definitivament el seu nou contracte, que tindrà una durada de tres temporades. Si tot va segons el previst, el migcampista manxec podria ser presentat avui mateix, tot i que tampoc no es descarta que es quedi alguns dies a la ciutat on viurà després de les vacances i que la seva posada en escena no es produeixi fins dissabte. L’operació, però, no s’allargarà més enllà del cap de setmana, ja que la idea d’Iniesta és tornar com a molt tard diumenge, ja que dilluns s’ha d’incorporar a la concentració de la selecció espanyola, a Las Rozas, per començar a preparar el mundial de Rússia que s’enceta el 14 de juny. Ara per ara, però, sembla que l’objectiu d’Iniesta de tancar el seu futur abans de la cita mundialista està molt proper a concretar-se, ja que només falten els clàssics serrells.

Rakuten, clau

El fitxatge d’Iniesta pel Vissel Kobe no es podria entendre sense la figura de Hiroshi Mikitani, el president de Rakuten, l’empresa de venda en línia que patrocina el FC Barcelona, però també la que gestiona el club de Kobe des del 2003, quan el va salvar de la bancarrota. En un principi, semblava que el futur d’Iniesta estava a la Xina, en un Chongqing Dangdai Lifan que li va posar damunt de la taula una oferta molt temptadora. Després d’un temps de negociacions, però, l’operació es va refredar, cosa que va convèncer Mikitani d’intentar dur Iniesta al seu estimat Vissel, aprofitant la proximitat que té amb el Barça després que la seva empresa es convertís en el seu patrocinador principal. Tot i que en un primer moment semblava que la idea de Mikitani era un somni gairebé impossible, aquest finalment ha acabat sent tota una realitat, un fitxatge que afavoreix totes les parts implicades. Per un costat, el Vissel Kobe, un club de la zona mitjana de la J-League, multiplica exponencialment el seu potencial esportiu i el seu impacte mediàtic. Per un altre, la lliga japonesa, vinguda a menys les darreres temporades en detriment de la xinesa, augmenta el seu caixet internacional. I per un altre, és clar, Iniesta aconsegueix un contracte llarg, amb unes condicions econòmiques molt bones i en un club amb un dirigent al qual coneix mitjanament bé i que ja ha demostrat que ha aterrat en el món del futbol per quedar-s’hi una llarga temporada. El Japó, doncs, podrà gaudir a partir del pròxim mes d’agost del futbol màgic d’Iniesta. Konnichiwua, Andrés.

