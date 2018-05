Iniesta: “El projecte del Vissel Kobe era el més interessant”

Andrés Iniesta ha estat presentat avui com a nou jugador del Vissel Kobe per les tres properes temporades. Dissabte farà una segona presentació a Kobe, la ciutat on s’ubica el seu nou club. Acompanyat de Hiroshi Mikitani, el president del club japonès i de l’empresa Rakuten, el manxec ha explicat que havia rebut diverses ofertes però que aquesta era la millor. “El projecte del Vissel Kobe era el més interessant. Japó és un gran país. M’agradaria poder començar a treballar ja però primer tinc el mundial”, ha comentat. Iniesta també ha lloat el país on residirà a partir d’ara i ha explicat que vol impregnar-se de la cultura japonesa. “De Japó m’agrada tot, en especial la seva gent”, ha manifestat.

Hiroshi Mikitani ha anunciat el fitxatge del jugador i ha destacat que la seva presència al Vissel era un autèntic honor.