“És un desafiament en la meva carrera”

La presentació de la signatura del contracte d’Andrés Iniesta amb el Vissel Kobe va despertar ahir moltíssima expectació a Tòquio. L’arribada del migcampista manxec al Japó es considera una fita molt rellevant per al país i per a la seva lliga, com va quedar demostrat amb la presència de 300 periodistes acreditats per cobrir l’acte. Qui primer va prendre la paraula va ser el president del club, Hiroshi Mikitani, que també és el fundador i el conseller delegat de l’empresa Rakuten, el patrocinador principal del FC Barcelona. Precisament, la bona relació entre l’empresari i el club blaugrana ha impulsat l’arribada d’Iniesta al futbol japonès. L’excapità blaugrana, de fet, va viatjar cap al Japó en el jet privat de l’empresari.

Mikitani està convençut que el fitxatge d’Iniesta, “el futbolista més respectat del món”, servirà per donar impuls a la lliga japonesa. “La seva capacitat d’influència global serà una inspiració per al club, per a tota la lliga i per a la societat japonesa”, va afirmar. El president del Vissel Kobe va lloar el planter del FC Barcelona i el lideratge del manxec, futbolista format a la Masia. Precisament, en l’acord també hi ha establert que la metodologia del planter del Barça s’implementarà a l’acadèmia del club japonès i per dur a terme aquesta tasca tindrà la col·laboració del FC Barcelona.

Després de les paraules de Mikitani va ser el torn d’Andrés Iniesta, el gran protagonista de l’acte i el que tots els presents volien escoltar. “És un dia molt important per a mi i un desafiament en la meva carrera. Confio en aquest projecte i estic molt agraït per confiar en mi. Vinc a jugar i treballar amb els meus companys”, va assenyalar. Havia començat el seu discurs amb un “konnichiwa”, que en japonès vol dir “bona tarda”. Des que es va saber que no continuaria al Barça, tothom va donar per fet que el manxec marxaria a la lliga xinesa. De fet, va tenir un acord molt proper amb un club d’aquell país, però finalment va decidir acceptar la proposta del Vissel Kobe, la que considera més atractiva: “Vaig rebre diverses ofertes d’altres clubs, però em vaig decidir pel Vissel Kobe perquè el projecte que em van presentar em va semblar molt interessant.” Iniesta va lloar també el nivell de la lliga japonesa: “Tinc molt de respecte pel futbol japonès i pels seus jugadors. Són futbolistes intel·ligents i amb un gran nivell tècnic.” Iniesta està “molt il·lusionat” amb aquesta aventura i, com ell, també ho està la seva família.

El manxec es va posar els presents a la butxaca quan es va desfer en lloances cap al Japó i va expressar que tenia una grandíssima voluntat d’integrar-se en la seva cultura. “Aquest és un país que estimo. Esperem, tant la meva família com jo, adaptar-nos aviat. La cultura japonesa em sembla meravellosa. Vull disfrutar de la meva vida al Japó. Tot en general, la seva gent..., vull submergir-me en la cultura japonesa”, va destacar. I dit això, es va acomiadar de la premsa amb un “arigatou”, que significa “gràcies”. Iniesta va firmar un contracte per les tres temporades vinents i també podrà continuar lluint el seu tradicional número 8 a la samarreta.

Els actes per la seva arribada al Vissel Kobe, però, no s’aturen aquí. Dissabte serà presentat a l’estadi de l’equip, a la ciutat de Kobe. El club ahir ja va engegar una campanya a través de les xarxes socials per donar-li la benvinguda. I hi va haver milers de reaccions, fins i tot una d’un seu company d’equip, el davanter alemany Lukas Podolski.

Després de l’acte de dissabte, Iniesta ja es concentrarà amb la selecció espanyola per preparar el mundial de Rússia. I un cop acabi la seva participació i després de fer alguns dies de vacances, encetarà la seva nova vida al Japó i en un nou club després d’haver estat els últims 22 anys al FC Barcelona, d’on ha marxat per tornar en el futur.