“Al Barça ens podria anar molt bé tenir Griezmann”

Samuel Umtiti està centrat ja en la seva participació en el mundial de Rússia amb la selecció francesa, però encara té coses pendents per tancar amb el Barça. Així ho va afirmar ahir en una roda de premsa a Clairefontaine, on el central està concentrat amb l’equip bleu de Didier Deschamps. Després d’arribar a un acord amb Sergio Busquets per renovar el contracte, ara és la renovació d’Umtiti la que centra els esforços del Barça. De fet, la situació contractual del francès ha estat motiu de conversa amb el president, Josep Maria Bartomeu, en les últimes entrevistes que ha concedit a diversos mitjans de comunicació, i també va acaparar protagonisme durant la roda de premsa del futbolista, però el jugador francès no està nerviós. Les converses entre el club i Umtiti fa temps que duren, afirma el defensa, que estaria encantat de resoldre la situació tan aviat com sigui possible, tot i que ell està molt centrat en l’aspecte esportiu i no creu que la seva situació contractual pugui afectar el seu rendiment amb França en el mundial de Rússia, que comença el 15 de juny. “No m’afectarà que estigui o no resolt perquè la situació va començar fa mesos, però m’agradaria resoldre-ho abans que comenci el mundial, i per part meva no quedarà”, va dir Samuel Umtiti davant els mitjans de comunicació del seu país. Les coses, però, no es mouen entre el Barça i el central francès, que continua pendent que la secretaria tècnica del club es posi en contacte amb ell i el seu representant per millorar el contracte: “No hi ha cap novetat. Jo miro cada dia el telèfon i ningú m’ha trucat, així que no hem avançat.” El central, que va fitxar pel Barça l’estiu del 2016, té contracte fins al 2021 i una clàusula de 60 milions d’euros, una xifra assumible i atractiva per a qualsevol club gran.

A Samuel Umtiti, però, ahir no només li va tocar parlar del seu futur, sinó també del d’un dels millors futbolistes del món i company seu amb la selecció francesa, Antoine Griezmann. L’encara jugador colchonero és un dels noms de l’estiu i fins que el seu fitxatge pel Barça no es converteixi en realitat protagonitzarà, de ben segur, les rodes de premsa de tots els integrants de França, com ja va passar amb la que va oferir el seleccionador Didier Deschamps. A Umtiti, de moment, li toca compartir vestidor i equip amb Griezmann mentre tots dos vesteixen la samarreta de la selecció francesa, però també creu que seria una molt bona notícia compartir la samarreta blaugrana, com tot indica que passarà la temporada que ve. “Griezmann és un jugador fantàstic, tots sabem ja quines són les seves qualitats i en qualsevol grup seria important”, va dir el central, que va admetre: “Al Barça ens podria anar molt bé tenir-lo.”