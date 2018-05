De missatge en missatge

La renovació de Samuel Umtiti continua sent un dels fronts oberts que té ara mateix la direcció esportiva del Barça. Els 60 milions d’euros que té de clàusula de rescissió el futbolista són un caramel massa suculent per a qualsevol club gran d’Europa, i el Barça ja sap que li tocarà passar per caixa en forma de millora salarial. El futbolista mentrestant continua enviant missatges. L’últim, el que es transmet de les seves declaracions en l’entrevista concedida a L’Équipe durant l’estada de preparació de la selecció bleue per al mundial de Rússia: “El club vol que em quedi. Jo el que volia era poder parlar amb ells. I he estat molt clar amb el que jo volia. Ara les negociacions requereixen el seu temps.” “Estic en el club que m’ha permès complir el meu somni. Jo vull renovar, ja ho vaig dir. Tinc contracte en vigor, i per tal que jo me’n vagi només hi han dues vies, o m’obren la porta i em fan fora, o soc jo el que decideixo anar-me’n”. Arturo Canales, agent de Gerard Piqué, és qui porta ara les negociacions entre Umtiti i el FC Barcelona.