Un fitxatge que complica la continuïtat de Mina

La més que possible arribada de Lenglet al FC Barcelona en aquest mercat d’estiu complica, i molt, la continuïtat de Yerry Mina en la disciplina blaugrana. La situació del defensa colombià ja és per si mateixa difícil, perquè amb prou feines ha tingut sis mesos per adaptar-se al futbol europeu i a un estil de joc molt particular com és el del Barça. Ernesto Valverde tampoc li ha donat gaires oportunitats, i això ha dificultat encara més la progressió del futbolista en una lliga molt diferent de la brasilera. Durant aquests mesos, Yerry Mina ha hagut de competir per un lloc amb Piqué, Umtiti i Vermaelen. Amb aquest escenari, de quatre centrals, el colombià amb prou feines ha disposat de minuts, així que no es preveu que Valverde accepti tenir cinc centrals a la plantilla la temporada vinent. Més aviat al contrari: la idea és que el grup sigui més reduït per donar minuts als joves del planter.

Piqué és intocable i Umtiti està negociant la renovació amb el club. Malgrat l’estira-i-arronsa que estan protagonitzant les dues parts, amb missatges públics inclosos, ningú té el més mínim dubte que s’acabarà arribant a un acord. El rendiment del central francès ha estat extraordinari des que va arribar i no hi ha en el mercat un central jove amb tantes garanties. Ara bé, com en qualsevol negociació, les dues parts volen mantenir una posició de força i caldrà una mica més de temps. Però les posicions no estan tan allunyades com podria semblar en aquests moments. A més a més, Umtiti vol continuar i el club, que continuï.

En el cas que el Barça hagués de descartar un central dels que ja té a la plantilla per l’arribada de Lenglet, Yerry Mina té molts més números que Thomas Vermaelen. Hi ha dos arguments de molt pes per pensar-ho. El primer és que Valverde confia molt més en el belga, un central molt més experimentat, de rendiment indiscutible quan les lesions el respecten i que en principi seguirà si el club no rep una molt bona oferta. I el segon és que la possible arribada del brasiler Arthur, ja sigui a l’estiu o a l’hivern, obligaria Mina a buscar-se un destí per una qüestió d’extracomunitaris. Així que tot fa pensar que el colombià s’haurà de buscar una sortida mitjançant una cessió. De moment, però, el seu discurs i el del seu tiet i representant és que no tenen pensat moure’s. “Pensar a marxar ara és una utopia”, va dir Yair Mina. El jugador tampoc té previst fer les maletes.