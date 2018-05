Coutinho i Dembélé, Any I: estalvi en variables

Parlar de variables és parlar inevitablement dels 15 milions d’euros que difícilment pagarà mai el Barça al València per una improbable Pilota d’Or d’André Gomes. De fet, el FC Barcelona s’ha estalviat ja 10 milions d’euros més en variables amb el portuguès en els dos últims anys. Amb el València es va pactar que el club blaugrana pagaria tres milions per guanyar la Champions, un per jugar la final, un per jugar les semis i mig per ser a quarts. Les dues últimes eliminacions als quarts de final contra la Juve i la Roma ha fet que només s’hagi hagut d’abonar un milió en aquest concepte des del seu fitxatge.

Aquests no han estat els únics variables que s’ha estalviat el club per ara. Aquesta última temporada 2017/18 el club ha fet una inversió en fitxatges de 318,8 milions d’euros fixe¡os i 85 en variables comptant les dues finestres de mercat. D’aquests 85 milions, 40 pertanyen a la contractació de Dembélé, 40 a la de Coutinho i 5 a la de Semedo. Però de moment el club no ha hagut d’abonar tota aquesta quantia. Ni de bon tros.

Els 40 milions en variables del fitxatge de Coutinho i els 40 de Dembélé estan dividits en dos blocs: el rendiment personal del futbolista quant a nombre de partits oficials jugats i els èxits de l’equip en clau Champions. El Barça pagarà al Liverpool 5 milions d’euros quan Coutinho hagi jugat 25 partits amb el Barça i 20 milions més quan el brasiler arribi al centenar de partits. Però en el seu primer mig any al club no ha superat els 22 partits oficials. És el mateix cas que succeeix amb Dembélé. Les dues lesions que ha patit el francès aquesta temporada no li han permès superar els 24 partits amb el Barça. I això ha fet que el club no hagi de pagar encara res al Dortmund d’aquesta partida concreta al tancament d’aquest exercici. El cas de Dembélé són 5 milions d’euros quan arribi als 25 partits oficials, 5 més quan arribi als 50, 5 més quan arribi als 75, i 5 milions més quan arribi al centenar de partits com a blaugrana. En tots dos casos, però, és evident que l’estalvi d’aquest exercici representa alhora una motxilla per al pròxim exercici, perquè tant Coutinho com Dembélé assoliran el primer esglaó de partits oficials en el primer mes de competició de la temporada 2018/19. A Dembélé tan sols li manca un partit per arribar als 25 i és probable que pugui arribar al segon o el tercer graó de l’escala durant la temporada. En el cas de Coutinho matemàticament no és possible que ja sigui centenari el següent curs encara que ho jugui tot.

No guanyar la final de Kíev ha evitat també pagar 5 milions més al Liverpool i 5 més al Dortmund. Amb tots dos casos està signat haver d’abonar aquesta quantitat per guanyar la competició. En el cas de Dembélé, 5 milions per cada Champions fins a un màxim de 10 milions (dues Champions).

A banda, si el Barça es torna a classificar la pr`oxima temporada per Europa, el club haurà d’abonar al Liverpool 10 milions d’euros (eren 10 milions per quedar entre els quatre primers de la lliga els dos primers anys del contracte de Coutinho). En el cas del Dortmund es va pactar el pagament de 5 milions per cada classificació per a la Champions fins a un màxim també de 10. En tot cas, el club ja sap que si la temporada vinent no hi ha un daltabaix esportiu de magnituds bíbliques, tocarà abonar 20 milions d’euros segurs en aquest concepte entre tots dos jugadors. Més a gust es pagarien els 10 milions per veure l’equip aixecar la Champions al Wanda Metropolitano l’1 de juny del 2019.