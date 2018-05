Guardiola: “No s’arreglarà fins que els presos tornin amb les famílies”

Pep Guardiola ha ofert avui una nova mostra de compromís amb el país analitzant la situació actual a Catalunya i la injustícia de veure presos polítics. “La situació no és fàcil, però no s’arreglarà res fins que els presos tornin amb les seves famílies. Hi ha gent que fa més de 200 dies que és a la presó per demanar que la gent voti. Que algú m’ho expliqui.” L’entrenador del Manchester City va veure fa uns mesos com se’l sancionava a Anglaterra per portar un llaç groc en suport als empresonats i avui encara no ho entenc. “Si hagués seguit entrenant aquí l’hauria portat, sí. Per què no puc portar-lo a Anglaterra ni puc portar-lo aquí? La gent porta un llaç en contra de la sida o contra la discriminació de gènere. No és una reivindicació política.”

Guardiola, en un acte de la fundació Johan Cruyff no ha dubtat a afirmar que li agradaria que Espanya guanyi el pròxim mundial, tal com li passa amb Anglaterra o Alemanya. L’entrenador català ha coincidit amb Joan Laporta, que l’ha elogiat per la valentia que mostra sempre defensant Catalunya. “El posicionament del Pep per la democràcia i a favor dels presos polítics catalans em sembla extraordinari, valent i d’una persona amb sentiments. Es tracta que hi hagi presos polítics no s’accepti amb normalitat, perquè no és normal i, per tant, que hi hagi gent com Guardiola, que sap que tot allò que faci tindrà una repercussió mundial, que es, diu molt d’ell com a persona.”

Finalment, l’ex-president del Barça ha instat l’actual directiva a ser “més atrevits i adoptar un compromís més profund”, recordant que “el país necessita que més institucions com el Barça expliquin què està passant.”