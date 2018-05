“Set lligues de deu... El Barça és el millor”

Més de 800 nanos van tenyir de groc el Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella durant tota la jornada d’ahir. Rostres de pura felicitat en l’Open Day que la Fundació Johan Cruyff celebra de forma anual i que ahir ja arribava a la catorzena edició. La catorzena, sí, picada d’ullet al mestre, just ara que ja es compleixen dos anys de la seva mort. La festa va permetre comprovar de primera mà una vegada més el llegat social deixat per Johan, en el seu afany de millorar la qualitat de vida de joves amb discapacitats o altres tipus de necessitats, amb el foment de l’esport com a eina vehicular.

La cita va aplegar moltíssimes personalitats. Des de molts membres de la família Cruyff fins a representants del dream team com ara Eusebio Sacristán i Juan Carlos. La seva vídua, Danny, Susila, Jordi Cruyff i la resta de familiars de Johan van estar acompanyats també de l’expresident Joan Laporta, l’excapità Carles Puyol o gent del futbol com ara el tècnic del Betis Quique Setién. El vicepresident Jordi Cardoner va encapçalar la representació institucional del FC Barcelona. Pep Guardiola va ser un dels grans focus d’atenció. L’actual tècnic del City va ser un dels més aclamats per la canalla, juntament amb Puyol.

L’excapità no va atendre la premsa. Guardiola sí que va tenir la deferència. No va esquivar cap qüestió. Va parlar de política, del City, del Real Madrid, del mundial i lògicament de Johan i del seu Barça. Elogis a l’ara equip de Valverde: “La temporada del Barça ha estat espectacular. Només ha perdut un partit en la lliga, ha guanyat la copa una altra vegada... després a la Champions va passar el que va passar. Però jo sempre ho he dit, la lliga és la competició més important. És el trofeu més important de l’any. És la feina de vuit o nou mesos. El Madrid ha guanyat la Champions, sí, i l’hem de felicitar, però quan un equip guanya set lligues de les últimes deu, és evident quin és el millor equip d’Espanya”. “A Europa és difícil guanyar sempre perquè un detall et pot deixar fora. Però el Madrid controla aquest tipus de situacions. Contra el Liverpool, després de l’empat de Mané, el Madrid va jugar els millors deu minuts de la final. Controla bé aquestes situacions. Però està clar que el treball de Zidane és espectacular.”

Preguntat pels últims rumors de mercat, Pep va negar amb rotunditat que el City estigui interessat en Isco i va desmentir també el seu amic Puyol, en referència a una de les últimes piulades de l’excapità en què afirmava que el Barça havia de prioritzar competicions com per exemple la Champions abans que la copa del Rei: “El Carles sap, perquè ell així m’ho transmetia com a jugador pel seu caràcter i per la seva forma de jugar, que quan jugues en el Barça no hi ha partit amistós ni una competició a escollir. S’ha de guanyar sempre.”

A primera hora del matí, Guardiola va compartir taula rodona amb Eusebio i Puyol al programa El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Allà va recordar més extensament la figura de Johan. “Si no m’hagués trobat amb en Johan, crec que mai hauria jugat a primera divisió amb el Barça.” “Feia coses que només veia ell, com ara posar Eusebio de lateral. Al principi no va ser fàcil. El 3-4-3, amb només tres defenses i quatre migcampistes, no ho feia ningú. Quan fas una cosa contracultural necessites temps, no va ser bufar i fer ampolles, arribar i guanyar quatre lligues. Hi va haver mals moments. Però t’explicava cada concepte, el perquè, recordo que els primers dies parava l’entrenament cada dos per tres per explicar-te com fer les coses.”

“Fa molts anys que aquest Open Day reuneix moltíssims nens i nenes, i molts joves amb diferents situacions i dificultats. La gent de la fundació fa una gran tasca. En Johan ens ha deixat moltes coses, però aquesta en concret és una de les que més orgullós estava.”

