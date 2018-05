El Barça demana 12 milions per Aleix Vidal

Aleix Vidal és un dels jugadors de l’actual plantilla del Barça que estan en el mercat. El mateix jugador es va acomiadar de l’afició el dia de la Real Sociedad, tocant-se l’escut. El club li ha comunicat que no compta amb ell i l’entrenador, Ernesto Valverde, l’hi ha deixat clar deixant-lo de manera sistemàtica fora de la llista de convocats els últims mesos de competició.

El de Puigpelat sap que ha de buscar-se equip i que el Barça espera ingressar 12 milions d’euros per un futbolista que va arribar al Camp Nou l’any 2015 per 17 milions procedent del Sevilla. És precisament el conjunt andalús l’equip que més interès ha mostrat pel jugador, que va arribar al Barça per jugar com a lateral, però que ho ha acabat fent d’extrem. Ja va mostrar el Sevilla interès en Aleix Vidal durant el mercat d’hivern i ara torna a la càrrega per un jugador que va oferir un gran rendiment al Sánchez Pizjuan. La seva arribada té el vistiplau del nou entrenador del Sevilla, Pablo Machín, que veu en Aleix Vidal un carriler òptim pel sistema de joc que acostuma a utilitzar i que tan bé li ha anat al Girona.

Això sí, el Sevilla no està disposat a pagar els 12 milions d’euros que li ha demanat el Barça i ha fet saber al jugador que pot traslladar altres ofertes al club blaugrana perquè ells no insistiran en el fitxatge fins als últims die4s de mercat amb la intenció que els 12 milions que demana el Barça siguin uns quants menys en aquell moment. El futbolista, que sempre ha vist amb bons ulls tornar al Sevilla, haurà de decidir si espera o pressiona el Barça perquè rebaixi les seves pretensions o bé si accepta una de les altres ofertes que té i així no s’ha d’incorporar a fer la pretemporada amb l’equip de Valverde a meitat del mes de juliol.