Es remetran a la clàusula si algun club vol Cillessen

El 25 d’agost del 2016, Jasper Cillessen va fitxar pel FC Barcelona. L’holandès va ser l’home escollit per reemplaçar Claudio Bravo, que se’n va anar al Manchester City perquè intuïa que en el Barça passaria a tenir un paper més secundari perquè l’aposta de futur del club per a la porteria era Ter Stegen, molt més jove. Cillessen va venir acceptant que el seu paper estaria reservat a la copa del Rei però amb l’ambició de disputar la titularitat a l’alemany si el rendiment d’aquest no era satisfactori.

No ha estat així, i la progressió de Ter Stegen ha estat imparable. És indiscutible. El rendiment de Cillessen, quan li ha tocat jugar, també ha estat excepcional. Això no ha passat desapercebut per a molts equips europeus, que veuen en Cillessen un porter de moltes garanties i amb una edat, 29 anys, ideal per continuar rendint més temps a alt nivell. L’holandès interessa a molts equips, té mercat. Un que està estudiant la possibilitat d’incorporar-lo és el Liverpool, molt disgustat amb el rendiment dels seus porters. Karius ja es va retratar en la final de la Champions contra el Real Madrid i Mignolet tampoc acaba de convèncer. Després de rastrejar el mercat, el club anglès ha vist que la de Cillessen és una molt bona opció perquè els porters dels grans clubs estan blindats mentre que l’holandès no té una clàusula de rescissió excessivament elevada amb les magnituds que es mouen avui dia. El preu de la llibertat de Cillessen són 60 milions d’euros, xifra que els anglesos podrien assumir perfectament.

El Barça, però, té molt clar que no negociarà. Està encantat amb el rendiment professionalitat i l’actitud de Cillessen i, si algun club es posa en contacte amb ells, els remetrà a la citada clàusula de rescissió. Aquesta serà la posició i només podria variar si el mateix jugador demana que acceptin negociar perquè vol marxar. En aquest sentit, s’actuaria de manera similar a com es va fer amb Bravo. Aquest és un dels problemes que comporta tenir dos porters de primera fila en la plantilla. Cillessen sí que ha reconegut que li agradaria jugar més, però de moment no ha mostrat interès a deixar el Barça. Aquesta temporada l’holandès ha jugat nou partits de la copa, un de la lliga, un de la Champions i la final de la supercopa de Catalunya. Caldrà veure en els pròxims dies si l’interès d’aquests clubs s’intensifica i es trasllada amb ofertes formals que el puguin fer canviar d’opinió.