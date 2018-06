El repte de la consagració

Oriol Busquets és un dels altres noms en vermell en l’agenda d’Ernesto

El 17 d’abril, no fa encara ni dos mesos, el Barça de Valverde saltava a la gespa de Balaídos amb un onze inicial inèdit, sense cap representant del planter. Feia setze anys que això no succeïa. L’alineació d’aquell partit contra el Celta realment va fer mal als ulls a molts puristes. Dia gris per a la Masia i una catifa vermella per posar de nou damunt la taula a debat el rendiment del treball fet en el futbol formatiu del club els darrers anys en clau d’èxit i incidència real en el primer equip.

Hi ha una altra dada d’aquesta mateixa temporada que també fa certa angúnia. José Arnaiz és l’únic futbolista del filial blaugrana que ha debutat aquest curs a primera divisió amb el primer equip del Barça. Cinc minutets contra el Llevant en la primera volta del campionat ha estat tot el seu bagatge a primera. Pocs minuts i un sol nom. Massa escàs. Una dada per rumiar. Als antípodes de clubs com el Betis de Setién (Loren, Júnior Firpo, Francis, Pedro López, Narváez, Ruibal i Julio Gracia), el Vila-real (Dani Raba, Chuca, Leo Suárez, Pau Torres, Poveda, Ramiro, Mario), el Màlaga (En-Nesyri, Robles, Iván Rodríguez, Alberto López, Juan Cruz i Mula), l’Alavés del Pitu Abelardo (Diéguez, Aguirregaribia, Víctor López, Demirovic) o el Getafe (Redondo, Hugo Duro, Calderón, Diego Barri, Miguel Ángel, David Alba i Merveil). La participació de joves del filial aquest curs 2017/18 en alguns dels equips de primera divisió ha estat notòria. Excepte en el cas del Vila-real, en la resta, el salt ha estat, a més, de tercera divisió a primera. El Barça i el Real Madrid són a la cua en aquest sentit. Arnaiz ha estat l’únic blaugrana debutant en la lliga i Luca Zidane (90’), l’únic debutant al Santiago Bernabéu. L’Atlético (Carlos Isaac, Arona Sané i Toni Moya) i el València (Ferran Torres, Nacho Gil i Nacho Vidal), també equips classificats per a la pròxima edició de la Champions, estan per damunt.

En la copa del Rei apareixen tres noms més. A banda del debut amb gol de José Arnaiz contra el Múrcia (0-3), aquell dia també es va estrenar amb el primer equip Marc Cucurella –va entrar per Digne en el minut 83–. I en el partit de tornada al Camp Nou (5-0) van debutar Oriol Busquets –per Roberto en el 62’– i David Costas –per Piqué en el 57’–. Aquella primera eliminatòria de copa ha estat l’única llicència concedida per Valverde al planter. El tècnic basc s’ha mogut en la seva primera temporada al club per sota dels números de Guardiola i Luis Enrique en aquest sentit. L’asturià, en les seves tres temporades al primer equip, va fer debutar sis futbolistes en la lliga (Munir, Sandro, Masip, Gumbau, Samper i Aleñá) i un total de setze nanos del planter en partit oficial. Guardiola va fer debutar amb el primer equip 22 futbolistes de la casa en quatre anys. Cruyff en va fer debutar 32 en set. I Rijkaard, 27 en cinc.

Molts noms propis, però al final la representació dels joves que han acabat tenint fitxa del primer equip ha estat força menor en comparació. Dels 42 joves del planter debutants amb Guardiola, Vilanova, Martino i Luis Enrique, només 14 han acabat tenint fitxa i dorsal del primer equip en algun moment o altre. Tres casos només des de la temporada 2012/13. De tota l’etapa de Luis Enrique, només Munir (Alavés), Sandro (Sevilla) i Masip (Valladolid) van acabar formant part de la primera plantilla. I cap dels tres ha triomfat al Camp Nou. El de Sabadell va ocupar la porteria blaugrana en un únic partit de lliga en tres anys. Més presència van tenir Munir (50 partits i 10 gols) i Sandro (32 partits i 7 gols). Casos com els de Marlon i Sergi Samper es van resoldre al seu moment per la via de la cessió. I Halilovic, que després d’un any al filial havia de tenir també fitxa del primer equip per contracte, també es va veure obligat a buscar-se un futur lluny del Camp Nou, primer a l’Sporting, després a la Bundesliga i les dues últimes temporades a Las Palmas. Gumbau (Leganés), Kaptoum (Betis B), Cantalapiedra (Sevilla B), Cámara (Reus), Carbonell (Reus), Borja López (Hajduk Split), Edagr Ié (Lilla), Nili (Platanias) estan també fora del club, i Cardona (Barça B) continua al filial. També Carles Aleñá (Barça B). Dels setze futbolistes que van debutar amb Luis Enrique, ells dos són els dos únics que han jugat de blaugrana aquesta temporada.

Aleñá és la gran esperança ara mateix. El mataroní va debutar en la lliga amb el tècnic asturià el 2 d’abril del 2017 contra el Granada (1-4), amb 19 anys i després de vuit convocatòries. Aquest any ha estat un dels noms destacats al filial i Valverde ja ha confirmat que la temporada que ve tindrà fitxa del primer equip. Aleñá s’aferra al somni. Lluitarà contra l’estadística. Vol triomfar al Camp Nou i seguir els passos d’homes com Sergio Busquets o Sergi Roberto, debutants amb Pep Guardiola al seu moment i dos dels grans noms propis del Barça actual. Tiago, Fontàs, Dos Santos, Bartra, Montoya, Tello, Deulofeu i Rafinha també van debutar amb Pep i també van acabar tenint fitxa del primer equip. Els dos últims tenen encara contracte en vigor amb el club, però el seu futur no passa pel Camp Nou. A Deulofeu, cedit al Watford, li queda un any, i en el cas de Rafinha l’Inter hauria d’exercir la clàusula de compra obligatòria per haver-se classificat per a la Champions.

Busquets i Roberto són l’exemple de l’èxit. Un èxit amb el qual somia Aleñá. Fins ara ha jugat set partits oficials amb el primer equip. A partir del juliol serà ja home de ple dret del vestidor després de tretze anys a la casa. La porta que obrirà Aleñá és un exemple també per a Oriol Busquets, una altra de les perles del filial. El de Sant Feliu de Guíxols acaba el contracte el 30 de juny però renovarà tot i l’interès de la Juventus i Valverde el té present. Aquest any només li ha donat mitja horeta contra el Múrcia, i la lesió de gravetat que ha tingut aquest any no juga a favor seu per fer el salt definitiu, però és un altre dels que truquen a la porta amb força. Miranda, Abel Ruiz, Iñaki Peña i Riqui Puig, Mate Morey, Cuenca..., més noms a tenir en l’agenda.