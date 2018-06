Anys i clàusules a prova d’estranys

Tret d’una sorpresa, la situació de l’estiu passat, en què el Barça va veure com un altre club li prenia un jugador clau com Neymar pagant la seva clàusula de rescissió, no es repetirà aquest any. I és que amb la renovació d’Umtiti, que farà que la seva clàusula de rescissió de 60 milions d’euros –era el gran perill per a la seva continuïtat– passi possiblement als 500 milions d’euros o com a mínim es multipliqui diversos cops, tots els titulars habituals de la plantilla queden gairebé blindats del tot. Tant per anys de contracte com per l’import de les clàusules de rescissió, dissuasives per als altres clubs. És el que ja es va buscar amb les altres renovacions més recents, com han estat les de Piqué, que va ampliar el seu contracte fins al 2022 amb una nova clàusula de rescissió de 500 milions d’euros, la mateixa quantitat que té la de Sergi Roberto, que també va ampliar la seva vinculació amb el club fins al 2022. L’anterior era de només 40 milions, una autèntica ganga tal com està actualment el mercat.

D’altra banda, que les clàusules de totes les peces més importants facin desistir d’entrada els rivals no vol dir que en els pròxims mesos també altres jugadors passin pels despatxos. Ho faran Busquets, amb qui ja hi ha un principi d’acord per millorar-li la fitxa, i també Jordi Alba, que acabava contracte el 2020 i reclama també una millora. L’únic jugador en situació de cert risc de marxar, veient el poc nivell dels porters d’alguns grans clubs i les quantitats pagades darrerament, és Cillessen, que té una clàusula de 60 milions d’euros. Per tota la resta, tranquil·litat.