Caparrós encara confia a poder retenir Lenglet

“A hores d’ara, no hi ha ningú que hagi parlat directament amb ningú del club per interessar-se per ell. Està molt a gust al club. A mi m’ha sorprès tenint en compte com és de jove i la personalitat que té. Té les coses molt clares, sap que té moltíssim recorregut i que el Sevilla és el club que li pot donar aquestes oportunitats per poder marxar quan tingui més maduresa. Disfrutarem, gairebé segur, d’un magnífic futbolista el curs que ve.” Amb aquestes paraules, a Radio Sevilla, el director esportiu del club andalús, Joaquín Caparrós, es va mostrar convençut que Clément Lenglet no marxarà per fitxar pel Barça. Tot i això, el central francès, que s’espera a parlar amb el nou tècnic del conjunt de Nervión, Pablo Machín, té un acord amb el club blaugrana i ja hauria pres la decisió de canviar el Pizjuán pel Camp Nou. Per la seva banda, la intenció del Barça és esperar-se a parlar amb el Sevilla fins a l’1 de juliol, per intentar negociar un traspàs, tot i que no descarta pagar la seva clàusula de rescissió, que és de 35 milions d’euros.

Caparrós, però, va insistir que, de moment, el millor per al jugador seria continuar al Sevilla: “Li he posat com a exemple Dani Alves i altres futbolistes de gran nivell que van passar també pel Sevilla, com han anat creixent i madurant al Sevilla, en una entitat important a escala europea i mundial. S’ha de saber escollir el club i el moment, i Lenglet és un noi molt preparat i intel·ligent.” El francès, que el 17 de juny farà 23 anys, va arribar al Sevilla en el mercat d’hivern del 2017 procedent del Nancy per 4,5 milions d’euros, i s’ha convertit en una peça clau al Pizjuán. És el sevillista que ha disputat més minuts aquest curs.