La fiscalia sol·licita reactivar la multa de 90.000 euros contra Santiago Espot

La fiscalia de l’Audiencia Nacional ha demanat al Ministeri de l’Interior que reactivi l’expedient sancionador contra Santiago Espot i ha demanat que es faci efectiva la multa de 90.000 euros contra el president de Catalunya Acció, considerat promotor de la xiulada al rei Felip VI i a l’himne espanyol durant la final de copa del 2015 entre el FC Barcelona i l’Athletic Club.

Aquest expedient sancionador, que es remunta al 29 de juliol del 2015, va ser aturat en el seu moment a instància de la Fiscalia General de l’Estat quan Espot va passar a ser investigat pel jutjat central d’instrucció número 4 de l’Audiencia Nacional. El procediment administratiu va quedar llavors aturat pel procediment penal, fins que fos oficial la resolució judicial del procediment engegat contra l’activista independentista per injúries a la corona i ultratges als símbols d’Espanya. Aquesta resolució va arribar fa tot just un mes. El passat dia 4 de maig Santiago Espot va ser absolt dels càrrecs dels quals se l’acusaven i la sentència afirmava que el “Manifest per la xiulada i Felip de Borbó i a l’himne espanyol” era un simple “exercici legítim del dret fonamental de llibertat ideològica i de llibertat d’expressió, consagrats en els articles 16.1 i 20.1.a”. Ara, aquella victòria per la via penal creu Espot que li pot passar factura: “Això és un afany de venjança. No poden suportar la victòria de fa un mes, l’única victòria juridicopolítica de l’independentisme en tot aquest temps. Vaig declarar en llengua catalana i negant-me a respondre les preguntes del ministeri fiscal durant el judici, i suposo que els ha fet mal aquella victòria. No l’han pogut digerir. Ara, la sanció que demanen és una sanció desmesurada, colossal, fora de tota òrbita, que lògicament pot arruïnar qualsevol que no hagi format part del club del 3% i amb un patrimoni de classe mitjana com el meu”, assegurava ahir en declaracions a L’Esportiu. “Ells no toleren que la meva sentència d’absolució estableixi jurisprudència. Hi ha una abans i un després des del dia 4 de maig. I ara ells tenen por que ara hi pugui haver camp obert per escridassar el Borbó. Només els queda l’arma de la multa administrativa i crec que seran implacables. La situació és molt complicada i pot afectar greument el meu patrimoni. Parlem de 90.000 euros. Una cosa així t’hipoteca per a la vida”, afegia. En l’escrit de la fiscalia, en data 26 d’octubre del 2016, recordem-ho, a Espot se l’acusava de fomentar l’odi, el racisme, la xenofòbia i fins i tot insultar els familiars de les víctimes del terrorisme.

Santiago Espot se sent en part vulnerable i desprotegit políticament, i tampoc creu que el recent canvi d’escenari al capdavant de la presidència de l’Estat afecti d’una manera o d’una altra el seu cas. “Si jo formés part de llistes electorals o tingués càrrec polític dins de PDeCAT, ERC o la CUP... Sempre es podria pensar que el meu cas podria servir com a moneda de canvi d’alguna cosa, però estic desprotegit en aquest sentit. Sota aquest prisma dubto que el meu cas pugui fer algun gir. A més, per part de l’oficialitat d’aquest país no hi ha hagut mai cap interès en el meu cas”, lamentava ahir.

Divendres el jutge va dir que traslladaria la demanda de la fiscalia a la Secretaria d’Estat de Seguretat i ara mateix tan a Santiago Espot com als seus advocats només els consta la diligència del jutge. Qualsevol mena de recurs o al·legacions posteriors queden ara a l’espera de rebre la pertinent notificació oficial.