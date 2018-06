Els pilars de l’experiència

El Barça perd per a la temporada vinent un mite com Andrés Iniesta, capità i autèntic referent al mig del camp blaugrana durant més d’una dècada i un dels jugadors que millor han representat l’estil de joc únic i que ha portat aquest equip fins a l’excel·lència durant un bon grapat d’anys. Llei de vida. Tot i aquest adeu, que els culers esperaven que encara trigués alguns anys més a arribar i que s’ha acabat precipitant per la decisió del manxec de marxar al futbol japonès, el conjunt blaugrana continuarà mantenint bona part de la seva essència més pura, sobretot en tres grans noms, que alhora formen la columna vertebral de l’equip: Gerard Piqué, Sergio Busquets i Leo Messi. Són també, ja sense Iniesta, els tres jugadors que més temps fa que són al club i també els únics supervivents del millor Barça de la història, guanyador del sextet la temporada 2008/09, amb Pep Guardiola a la banqueta. Deu anys després, a més, continuen sent igual de decisius i importants que el primer dia, o més.

Per a Piqué i Busquets, la propera ja serà la seva onzena temporada al primer equip blaugrana. El central va tornar al Barça procedent del Manchester United precisament el mateix estiu que el de Santpedor va passar a ocupar la banqueta del Camp Nou, que alhora va prendre també la decisió de fer pujar el de Badia. Des del principi, tots dos es van convertir en fixos en un equip que va marcar una època, tant pels èxits aconseguits en clau de títols com per un joc que va enamorar tot el panorama futbolístic mundial. Amb molt pocs daltabaixos i cap lesió de gravetat, Piqué des de la defensa, on ha fet de líder i ha manat amb mà de ferro temporada rere temporada, i Busquets al mig del camp, on ha posat ordre i s’ha convertit probablement en el millor mig centre del món, amb elogis múltiples, han estat bàsics per a tots els tècnics que han tingut. Des de Guardiola fins a Valverde, passant per Tito Vilanova, Martino i Luis Enrique. Les xifres no enganyen. 446 partits acumula Gerard Piqué al llarg d’aquestes últimes deu temporades, i alguns més Busquets (482), que ja encadena, a més, set temporades jugant més de 30 partits de lliga per curs, fet que demostra que és gairebé del tot imprescindible. Tots dos, de fet, ja se situen entre els deu futbolistes amb més partits oficials disputats en la història del club.

Precisament, un dels jugadors situats al capdavant pel que fa al nombre de partits disputats com a blaugrana –de fet, ja supera els 600 (concretament, 637, amb 552 gols), amb només Iniesta i Xavi al davant– és Leo Messi. I és que ja són catorze les temporades que acumula l’argentí al primer equip, des d’aquell debut el 16 d’octubre del 2004 en un derbi a Montjuïc. És, de fet, el jugador de la lliga espanyola, després de la marxa d’Iniesta i de la retirada del capità de la Real Sociedad, Xabi Prieto, que més temps fa que vesteix la samarreta d’un mateix equip. Primer amb el 30 a l’esquena, poc va trigar a demostrar que era un jugador diferent i especial, d’aquells que amb un parell d’accions ja deixen clar que poden marcar una època. I així ha estat. Primer amb Rijkaard, i després amb gairebé tots els altres tècnics, el 10 blaugrana no ha fet sinó progressar constantment fins a ser el millor jugador del món i, per a molts, de la història. Amb ell, a més, el Barça ha viscut els seus millors anys: 32 títols guanyats, amb nou lligues i quatre Champions incloses, ho avalen. Sense Iniesta, que va guanyar els mateixos com a blaugrana, el davanter argentí ja és a només un títol de convertir-se en el jugador, en solitari, amb més títols guanyats amb el Barça. Amb alguns menys, 27, també és envejable el palmarès blaugrana de Piqué i de Busquets, que el podran continuar augmentant en les pròximes temporades, començant per aquest mes d’agost, amb la supercopa d’Espanya.

De llarga durada

Ja amb 31 anys Piqué, i a punt de fer els 30 Busquets –els complirà just l’endemà del final del mundial–, tots dos tenen encara alguns anys més de corda, vist el seu rendiment actual. El que també tenen és la total confiança del club, que no va dubtar a renovar Piqué el mes de gener passat fins al 2022, amb una clàusula de 500 milions d’euros, i treballa també per atendre la petició de Busquets de millorar el seu contracte, que no acaba fins al 2021, prorrogable a dos anys més. Caldrà veure si també augmenta la seva clàusula de rescissió o es manté en els 200 milions d’euros actuals. Pel que fa a Messi, el seu futur al màxim nivell només passa pel Barça, com ell mateix s’ha encarregat d’assegurar més d’un cop darrerament. Amb contracte fins al 2021 i una clàusula que es va augmentar amb la renovació signada el mes de novembre passat –va passar a ser prohibitiva per als rivals (700 milions d’euros)–, l’argentí farà els 31 anys en ple mundial, però vist que any rere any no fa altra cosa que batre registres i millorar en moltes facetes del joc, el seu final s’albira encara molt lluny. Bartomeu fins i tot ha afirmat que li agradaria prolongar el seu contracte algun any més. De moment, a partir del curs vinent, el 10 blaugrana assumirà la capitania, i agafarà així el testimoni dels seus predecessors, que, des que ell és al primer equip, han estat Puyol, Xavi i Iniesta. Busquets passarà a ser el segon capità, i faltarà decidir qui és el tercer, ja que Mascherano, que era el quart, va deixar la plaça buida amb la seva sortida en el mercat d’hivern. Per galons, edat i anys d’experiència, el gran candidat hauria de ser Gerard Piqué.

