“Al Barça confien en mi”

Ousmane Dembélé va acabar en bon estat de forma la temporada amb el Barça i en l’últim amistós a França va quedar demostrat. Alguns clubs, veient que no és indiscutible per a Valverde, pensen en ell, però ell no es vol moure de Barcelona ni el club el té al mercat: “Ha estat una temporada complicada, amb moltes lesions, però amb tot el que ha passat segueixo confiant i tots al Barcelona confien en mi.” Dembélé va admetre que ha de millorar en la definició i en les pèrdues de pilota, però està convençut que tornarà “més fort” i que podrà demostrar la seva qualitat al Barça.

Compartint concentració amb Antoine Griezmann, és impossible que no li preguntessin si li agradaria que fitxés pel Barça. Dembélé li va obrir les portes de bat a bat. “No hem parlat gaire d’això amb Antoine, però si vingués al Barça seria extraordinari, perquè és un gran davanter i ens ajudaria molt”, va dir. Griezmann, precisament, en una entrevista ahir va assegurar que encara no havia decidit el seu futur, així que el suspens s’allarga.