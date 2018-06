L’amistós entre l’Argentina i Israel finalment se suspèn

El partit amistós que dissabte havia de jugar la selecció de l’Argentina contra la d’Israel ahir va quedar suspès a causa de la tensió creixent que la disputa d’aquest duel havia despertat a Palestina. Les protestes es van iniciar a Buenos Aires, després a Palestina i ahir ja s’havien traslladat a Barcelona, on aquests dies el combinat de Jorge Sampaoli està concentrat preparant-se per al mundial de Rússia que començarà d’aquí a vuit dies.

Un grup de persones defensores de la causa palestina es van dirigir a la ciutat esportiva Joan Gamper per protestar per la presència de la selecció de l’Argentina dissabte per jugar contra Israel. La gent portava samarretes de l’albiceleste brutes de sang i van trepitjar algunes amb el 10 de Messi a l’esquena, també del Barça. Condemnen l’amistós perquè consideren que servirà per normalitzar l’ocupació de Jerusalem est, una part de la ciutat ocupada per Israel des de l’any 1967. Sense increpar els jugadors, van demanar-los que es neguessin a disputar el partit.

Aquest escenari va provocar que els dirigents de l’AFA analitzessin la situació i arribessin a la conclusió que la millor opció era suspendre el partit perquè s’havien rebut algunes amenaces i la polèmica podria perjudicar els futbolistes.

El president de la Federació Palestina de Futbol, Jibril Rajoub, en una carta duríssima a l’AFA va advertir que iniciarien una campanya contra ells i que apuntarien “personalment a Messi” perquè té milions de seguidors als països àrabs i musulmans, i l’ambaixador palestí a l’Argentina va afirmar que el partit era com si ells “celebressin l’aniversari de l’ocupació de les Malvines”.

Jorge Sampaoli ja no era partidari de jugar-lo perquè el viatge era llarg i generava problemes per temes de seguretat. El seleccionador preferia jugar un partit amistós a Barcelona i després viatjar directament cap a Rússia. Ara s’està estudiant aquesta opció.