Lenglet es reuneix amb Machín, que intenta retenir-lo

Més enllà d’Antoine Griezmann, un altre dels objectius del Barça pel que fa a fitxatges per a la temporada vinent, i també francès, Clément Lenglet, continua sense comunicar públicament quina serà la seva decisió. El central del Sevilla té un acord amb el Barça, però al Sánchez Pizjuán, on des que va arribar, fa un any i mig, s’ha convertit en una peça clau, es continuen resistint a perdre’l. Ahir, de fet, després d’haver començat les vacances, el jugador, tal com ja es preveia que passaria, es va reunir amb el nou tècnic del conjunt andalús, l’exentrenador del Girona Pablo Machín, i amb el director esportiu, Joaquín Caparrós, que intenten que es quedi almenys una temporada més al Sevilla. Machín li va transmetre la seva total confiança, i el considera idoni per jugar amb el seu esquema de tres centrals, i tant ell com Caparrós van voler fer veure al jugador que a la capital andalusa té la titularitat garantida, cosa que no és segura si marxa a un equip com el Barça, on tindrà més competència i hauria de lluitar per un lloc en l’onze amb Piqué i Umtiti. Paraules que van ser ben rebudes i agraïdes per Lenglet, que va demanar, però, més temps per prendre una decisió definitiva sobre el seu futur.

El jugador, de 22 anys i que d’aquí a deu dies farà els 23, es va comprometre fins i tot a comunicar el que hagi decidit, com a màxim, el 30 de juny, ja que la seva intenció és fer la pretemporada des del principi en cas de fitxar, com sembla, pel Barça. El club blaugrana, de fet, tot i que no descarta negociar amb el Sevilla, té la intenció, si cal, de pagar la seva clàusula de rescissió, de 35 milions d’euros.