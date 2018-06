Hi ha hagut amenaces de mort a Messi i la seva família

Mentre el president del l’Associació de Futbol Argentí (AFA), Claudio Tapia, justificava avui, a Barcelona, que la cancel·lació de l’amistós que tenia previst jugar la selecció argentina contra Israel, aquest dissabte a Jerusalem, ha estat motivada per “les amenaçades” que han rebut, la ministra israeliana de cultura i esports, Miri Reguev, ha anat més enllà i, a Tel Aviv, ha assegurat que hi ha hagut “amenaces de mort terroristes” contra Leo Messi y la seva família. “Aquest és un nou tipus de terrorisme que ha amenaçat Messi i la seva família. És el mateix tipus de terrorisme vell-nou que fa anys va assassinar els atletes en les Olimpíades de Munic”, ha assegurat la ministra, en roda de premsa, fent referència al que va succeïr en els Jocs Olímpics de 1972. Reguev ha assegurat que l’assumpte que el partit es jugués a Haifa o Jerusalem “és només una excusa, no és el problema” i ha insistit en què la suspensió s’ha degut “només per les amenaces a les vides de Messi la i seva família “.

Per la seva banda, Claudio Tapia ha volgut fer-se perdonar pels qui s’han quedat sense veure la selecció albiceleste: “Vull demanar disculpes a tots els argentins que viuen a la comunitat israeliana, a tots els israelians que van treure les entrades per veure jugar l’Argentina, i també als nois de diferents religions que havien de ser part de les accions que se havíem de realitzar com un signe de pau”, ha comentat.