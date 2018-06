Reestructuració a l’àrea esportiva

El FC Barcelona ha decidit donar un altre cop de timó en la seva política esportiva, com a mínim pel que fa als responsables d’aquesta àrea. Dimarts es va reunir la cúpula esportiva del club i, tot i que no es va prendre cap decisió i tot va quedar ajornat per a una nova trobada que s’ha de fer la setmana vinent, sí que es va dibuixar el nou organigrama esportiu que, en principi, continuarà liderant Pep Segura. En principi, perquè qui actualment ocupa el càrrec de mànager general esportiu del club després d’haver estat abans responsable del planter, no va quedar satisfet del tot amb els nous plans de l’entitat.

Els plans passen, pel que fa al primer equip, per la no continuïtat de Robert Fernández, que acaba contracte el 30 de juny i que no ha rebut cap proposta del club per continuar. Robert va arribar a la direcció esportiva del Barça després que Josep Maria Bartomeu guanyés les eleccions a la presidència durant l’estiu del 2015. Ho va fer com a secretari tècnic per substituir Andoni Zubizarreta, que havia estat acomiadat durant el mes de gener, però amb menys responsabilitats de les que tenia el basc. Robert, que ja havia treballat per al Barça fins i tot abans del triomf de Bartomeu, tenia la màxima responsabilitat sobre el primer equip, que va perdre l’any passat, quan Pep Segura va passar de dirigir el planter a convertir-se en mànager general esportiu, situant-se per sobre de Robert en un organigrama que només un any després serà canviat. Entre Robert i Segura no ha hagut bona sintonia i el de Betxí acabarà marxant. Per substituir-lo, hi ha hagut diversos moviments. Bartomeu va oferir el càrrec a Jordi Cruyff, que ha quedat deslligat del Maccabi de Tel-Aviv, però l’holandès va donar una resposta negativa. S’ha parlat amb persones que dominen la lliga estatal. Entre ells, com ahir explicava RAC-1, Ramon Planes, que actualment és el secretari tècnic del Getafe. Des de les dues parts, però, es va desmentir que hi hagués ja un acord. Des de l’entorn de Planes van admetre que hi ha hagut contactes, però cap acord, i que qui va ser secretari tècnic de l’Espanyol i va estar a punt d’anar al Sevilla per substituir Monchi està negociant la seva renovació amb el Getafe.

Però els canvis en l’organigrama presentat quan va començar aquesta temporada que encara no ha acabat seran uns quants més. Dos exmembres del dream team, José Mari Bakero i Guillermo Amor, van convertir-se en els màxims responsables del futbol formatiu professional, tenint sota el seu paraigua el filial i els dos juvenils. La temporada del juvenil A ha estat bona, ha guanyat la Youth League, però el filial ha perdut la categoria. El descens a segona divisió B podria ser un dels motius pels quals la directiva no vol que Bakero i Amor segueixin en el càrrec, però sí en el club. Un altre dels motius és que el nou organigrama pretén tornar a agrupar tot el futbol formatiu de l’entitat. Es va voler separar fa uns anys entre el futbol formatiu professional i el futbol formatiu amateur, que va de cadets cap avall, i del qual en l’organigrama encara vigent són responsables Jordi Roura i Aureli Altimira. La idea que es té ara és que sigui només una persona la que coordini tot el futbol formatiu de l’entitat. Tot i que encara no és definitiu, en la reunió de dimarts es va posar sobre la taula el nom d’Álex García, que es va formar en el club i va arribar a debutar en el primer equip amb Johan Cruyff i que ha passat pel futbol de base de l’entitat en diverses etapes. Álex García, que va tornar al club l’any 2015 per treballar com a scouting en l’equip que dirigeix Pep Boada i que ara forma part del cos tècnic del primer equip, passaria a ser l’únic responsable del futbol formatiu. És precisament aquesta idea que van presentar en la reunió de dimarts els directius de l’entitat, amb Jordi Mestre, vicepresident esportiu al capdavant, la que no acaba de fer el pes a Pep Segura, que vol que Bakero continuï tenint responsabilitats en aquesta part de l’organigrama. Roura, en el nou, tindria més pes del que té actualment en el futbol formatiu, que comandaria Álex García.

Així doncs, s’esperen canvis en un organigrama que va ser presentat fa menys d’un any i que pot tenir uns quants damnificats en les persones de Robert, Bakero i Amor. De moment, tant els directius com els executius responsables de l’àrea esportiva del club s’han donat una setmana de reflexió per acabar de decidir els canvis en un organigrama del qual ja van caure altres persones, com Albert Soler, que va passar a dirigir les seccions professionals, i Raül Sanllehí, el gran negociador, que va decidir abandonar el Barça i acceptar una proposta de l’Arsenal. Des de llavors, Òscar Grau, CEO del club, s’encarrega de negociar amb el suport de Franc Carbó, exdirector de la FCB Escola.