Conjura mundialista al restaurant de Messi

Quan l’AFA va donar via lliure a la possibilitat que la selecció argentina acabés la seva preparació per al mundial de Rússia amb una estada a Barcelona, que permetés de fugir de la pressió mediàtica de Buenos Aires, poc s’imaginava en aquell moment que la pressió vindria originada pel conflicte bèl·lic entre Israel i Palestina. Tot el soroll i el rebombori generats les darreres hores per la suspensió de l’amistós que l’albiceleste havia de jugar aquest cap de setmana a Israel, arran de les amenaces rebudes pels mateixos futbolistes, ha representat una forta sacsejada dins el clima de pau i tranquil·litat que es respirava fins aleshores al voltant de la selecció de Jorge Sampaoli. Les tenses reunions entre totes les parts abans de l’oficialitat de la suspensió del partit han enrarit l’ambient. Els darrers dies no s’ha parlat d’una altra cosa.

Potser, en part per això, el grup va decidir ahir fer encara més pinya de portes endins amb un àpat de germanor. Leo Messi va exercir d’amfitrió i va convidar tota la plantilla a menjar al seu restaurant de Barcelona. Tot el vestidor es va reunir al restaurant Bellavista del Jardín del Norte, situat a Enric Granados, local propietat de Leo i dels seus germans Rodrigo, Matías i Marisol. Messi també va convidar tot el cos tècnic, encapçalat per Jorge Sampaoli. La trobada va servir per sortir de la rutina dels entrenaments diaris que l’equip duu a terme des del principi de la setmana a les instal·lacions de la ciutat esportiva Joan Gamper i també va servir per conjurar-se amb vista a la copa del món abans de volar cap a Rússia. Com no podia ser d’una altra manera, el dinar va estar envoltat d’una gran expectació i l’arribada dels futbolistes al local va estar emmarcada per fortes mesures de seguretat.

A 30 anys, Messi sap que molt probablement aquesta serà la seva darrera oportunitat de proclamar-se campió del món amb el seu país. El crac del Barça està preparat per afrontar el desafiament.