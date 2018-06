Pendent d’una gran oferta

El Barça compta amb Jasper Cillessen, que des que va fitxar procedent de l’Ajax per només 13 milions d’euros per suplir Claudio Bravo ha mostrat una gran professionalitat i ha rendit a un gran nivell sempre que li ha tocat jugar, bàsicament en la copa, però la seva continuïtat de cara a la temporada que ve no està garantida. I és que tot i que l’holandès ha acceptat el seu rol de segon porter, conscient de l’altíssim nivell de Ter Stegen, i està content a Barcelona, no ha amagat tampoc mai que li agradaria jugar més, encara que sense exigir-ho mai.

Fa uns dies, a més, després d’un amistós amb la seva selecció, Cillessen va parlar del seu futur i del possible interès d’equips com l’Arsenal i el Liverpool, que busquen un porter de garanties –ara s’hi ha sumat el Nàpols, que ha de cobrir la marxa de Pepe Reina al Milan–, i no va descartar res; va deixar la decisió en mans del Barça: “Són bons equips però no sé res. L’únic que sé és que el Barça no em vol vendre. Si el club vol retenir-me ho accepto. He signat per cinc anys amb ells.” Davant d’això, el Barça valora l’opció de poder fer una bona operació econòmica, com seria la venda de l’holandès per una quantitat molt més alta, que multiplicaria diversos cops el que va costar fa dos anys. L’oferta, encara que no pugés als 60 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió –té contracte fins al 2021–, hauria de ser irrebutjable.

Cillessen també va explicar que esperaria al 16 de juliol per saber quina seria la decisió del Barça –dia d’inici de la pretemporada–, i per això va sorprendre també la seva visita d’ahir, segons va avançar Ràdio Marca, a la ciutat esportiva Joan Gamper, tot i tenir vacances fins aquella data.