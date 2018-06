Hora de fer caixa i espai

Yerry Mina no té lloc però se li busca una cessió. El mateix pot passar amb Samper

El Barça té molta feina a fer en aquest mercat d’estiu, i una gran part serà amb els jugadors que tenen l’etiqueta de transferibles, que no són pocs. En una altra finestra que es preveu d’inversions importants, serà obligat vendre bé, que acostuma a ser una de les mancances del club, tret d’excepcions. En total, són gairebé una desena els jugadors amb contracte que no compten per a la pròxima temporada, i amb els quals el club espera fer caixa, perquè el balanç entre compres i vendes sigui el menys alt possible. També és necessari alleugerir la plantilla. Valverde sempre ha manifestat que prefereix treballar amb 20 o 22 jugadors com a màxim, i ara mateix, entre els jugadors que van acabar el curs –menys Iniesta, que ja ha marxat– i els que estaven cedits i han de tornar aquest estiu a la disciplina blaugrana, n’hi hauria un total de 26. I això sense comptar les possibles novetats, que sumades a l’ascens de Carles Aleñá al primer equip, seran probablement tres o quatre. Toca fer lloc.

Aleix Vidal, André Gomes i Paco Alcácer són els tres jugadors de l’actual plantilla que a priori no compten per a la temporada que ve i es busca traspassar-los, tot i que només si arriben bones ofertes. Serà complicat, però, recuperar la inversió que es va fer per ells al seu moment, de més de 80 milions d’euros entre els tres. El seu actual valor de mercat, de fet, segons la pàgina web especialitzada en fitxatges Transfermarkt, és d’aproximadament la meitat. Yerry Mina tampoc no tindrà lloc el curs que ve, però el Barça, que va pagar 11,8 milions per la seva incorporació el gener passat, no el traspassarà sinó que li buscarà una cessió perquè pugui gaudir dels minuts que no ha tingut ni tindria aquí, on no té la confiança del tècnic.

Tampoc no està previst que es quedin la majoria dels jugadors que estaven cedits i que han de tornar el curs vinent. L’únic, de fet, que el dia d’avui té força opcions de començar la pretemporada amb el Barça, tot i que tampoc no està clar, és Sergi Samper. La resta, Deulofeu, Munir, Douglas i Rafinha, estan ja tots a l’aparador. També ho estan Marlon i Arda Turan, tot i que les seves respectives cessions no acaben aquest estiu, sinó més endavant. Precisament amb el central brasiler, fitxat definitivament fa un any per 5 milions d’euros i cedit dos anys al Niça, el Barça podria fer una bona operació, ja que hi ha negociacions avançades per vendre’l al West Ham per uns 15 milions d’euros. El mateix podria passar amb Deulofeu i el Watford, que l’ha tingut en préstec aquest darrer mig any i està disposat a pagar-ne uns 10 milions. També Munir té bon cartell i ha brillat a l’Alavés, però, com el de Riudarenes, acaba contracte al 2019, cosa que juga en contra dels interessos del Barça. Molt més complicat serà tornar-li a trobar sortida a Douglas, que encara té un any més de contracte. Faltarà veure també què succeeix amb Rafinha. L’Inter de Milà té una opció de compra de 35 milions i es reunirà la setmana vinent amb el Barça per intentar rebaixar-ne el preu. Amb tot, si el club blaugrana és capaç de desprendre’s de tots els jugadors ara mateix transferibles, i de fer-ho per un preu aproximat al seu teòric valor en el mercat, podria arribar a obtenir una xifra propera als 100 milions. Hi ha feina per a la nova secretaria tècnica.