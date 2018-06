Donen per perdut Lenglet

Lenglet es va reunir dimecres amb el director de futbol del Sevilla, Joaquín Caparrós, i el nou entrenador, Pablo Machín, que van insistir a dir-li que la seva millor tria era continuar en el club andalús perquè tindria més minuts que no pas en el Barça de Valverde. El defensa va escoltar-los però ja té decidit fer el salt al Barça, amb qui té un acord tancat. Ara bé, Lenglet els va dir que prenia més temps per comunicar-los quina serà la seva decisió final, que arribarà abans del 30 de juny. El Sevilla, però, sembla que ja tingui coll avall que perdrà el defensa francès i ja rastreja el mercat a la recerca d’un substitut. Això sí, amb 35 milions d’euros a la caixa. Florian Lejeune i Mateo Musacchio són els dos principals candidats de Joaquín Caparrós per ocupar el lloc de Lenglet.

L’encara jugador del Sevilla té decidit jugar en el Barça malgrat que hi ha altres equips que també miren d’incorporar-lo. Ahir France Football va informar que el Chelsea s’havia reunit a Londres amb el seu agent.